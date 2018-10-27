«Эспаньол» упустил возможность единолично возглавить таблицу Примеры

Барселонская команда вышла вперёд в счёте на 20-й минуте благодаря точному удару Борхи Иглесиаса. «Вальядолид» смог отыграться на первой компенсированной минуте второго тайма, когда отличился Даньеле Верде. Таким образом, команды продлили свои серии без поражений в Примере: у «Эспаньола» — шесть матчей (четыре победы и две ничьи), у «Вальядолида» — пять (три победы и две ничьи).