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00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эспаньол» упустил возможность единолично возглавить таблицу Примеры

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал на своём поле «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: Reuters

Барселонская команда вышла вперёд в счёте на 20-й минуте благодаря точному удару Борхи Иглесиаса. «Вальядолид» смог отыграться на первой компенсированной минуте второго тайма, когда отличился Даньеле Верде. Таким образом, команды продлили свои серии без поражений в Примере: у «Эспаньола» — шесть матчей (четыре победы и две ничьи), у «Вальядолида» — пять (три победы и две ничьи).

«Эспаньол» набрал 18 очков и сравнялся по этому показателю с лидирующей в турнирной таблице чемпионата Испании «Барселоной». При этом у сине-гранатовых матч в запасе. «Вальядолид» (16) располагается на шестом месте.

Вальядолид 1:1
Первый тайм: 0:1
Эспаньол
26.10.2018, 22:00 основной раунд: 10-й тур Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано Серхио Руби
Голы
90+1′ Даниэле Верде 11
7 Борха Иглесиас (О. Мелендо) 20′
Составы
Хорди Масип 1
45+2′ Франсиско Кико Оливас 4
Фернандо Калеро 5
Антоньито 18
Начо Мартинес 22
61′ Рубен Алькарас 14
63′ Мигель Анхель Мичел 21
Энес Унал 9
74′ Хави Мойяно 17
Даниэле Верде 11
87′ Тони Вилья 19
Альварес Иви Лопес 7
55′ Леонардо Суарес 32
90+3′ Оскар Плано 10
13 Родригес Диего Лопес
12 Дидак Вила 75′
15 Сильва Давид Лопес
16 Родригес Хави Лопес 73′
22 Марио Эрмосо
10 Серхи Дардер
21 Марк Рока
7 Борха Иглесиас
14 Оскар Мелендо 66′
4 Мата Виктор Санчес
9 де ла Фуэнте Серхио Гарсия 78′
6 Оскар Дуарте
17 Эрнан Перес 45′
19 Пабло Пьятти
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 4
5 Угловые 2
16 Фолы 16
5 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Адриан Кордеро Вега (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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