«Эспаньол» упустил возможность единолично возглавить таблицу Примеры
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал на своём поле «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 1:1.
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал на своём поле «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 1:1.
Барселонская команда вышла вперёд в счёте на 20-й минуте благодаря точному удару Борхи Иглесиаса. «Вальядолид» смог отыграться на первой компенсированной минуте второго тайма, когда отличился Даньеле Верде. Таким образом, команды продлили свои серии без поражений в Примере: у «Эспаньола» — шесть матчей (четыре победы и две ничьи), у «Вальядолида» — пять (три победы и две ничьи).
«Эспаньол» набрал 18 очков и сравнялся по этому показателю с лидирующей в турнирной таблице чемпионата Испании «Барселоной». При этом у
|Вальядолид
|
1:1
Первый тайм: 0:1
|Эспаньол
|Гонсалес Сориано Серхио
|Руби
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|16
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега (Испания)