Что смотреть в субботу: первый матч Анри в Монте-Карло, Симеоне после разгрома

Источник: AFP 2018

«Боруссия» Д — «Герта». 16.30. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Ливерпуль» — «Кардифф». 17.00. Стадион «Энфилд».

«Атлетик» — «Валенсия». 17.15. Стадион «Сан-Мамес».

«Эмполи» — «Ювентус». 19.00. Стадион «Карло Кастеллани».

«Монако» — «Дижон». 21.00. Стадион «Луи II».

«Атлетико» — «Леганес». 21.45. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Черная серия «Монако» может закончиться?

После смены главного тренера «Монако» провел уже два матча под началом Тьерри Анри. В чемпионате Франции уступил на выезде «Страсбуру» (1:2) и в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Брюгге» (1:1). И эти 180 игровых минут дали возможность делать первые выводы. Затяжной кризис пока не преодолен, и хотя серия из пяти поражений прервана, поводов для оптимизма не так много. Во-первых, у знаменитого в прошлом бомбардира слишком молодая команда, а лидеры во главе с Фалькао, Субашичем и Рони Лопешем залечивают травмы. Во-вторых, Анри продолжает поиск оптимальных сочетаний, тасуя как состав, так и тактические схемы.

Вместе с тем новый рулевой монегасков постепенно понимает, на кого может опереться. Александр Головин здесь в первых рядах, и в среду он удостоился персональной похвалы за классный пас на юного Силла. Этот парень, кстати, едва не побил рекорд Мбаппе, став вторым по молодости автором гола «Монако» в Лиге чемпионов. Однако по уровню до Киляьна ему далеко, а результат нужен сейчас. Добьется ли его Анри в первом для себя матче на домашнем стадионе «Луи II»? Так как снова травмировался еще и Йоветич, легко не будет, но кого еще побеждать, как не расположившийся в таблице на несколько строчек выше и не знающий побед на протяжении семи туров (=1−6) «Дижон»?

«Валенсия» снова без Черышева, «Атлетико» после 0:4

На днях теплых слов от своего тренера удостоился еще один россиянин — Денис Черышев. Наставник «Валенсии» Марселино Тораль, прекрасно знающий футболиста еще со времен работы в «Вильярреале», назвал его фантастическим игроком. Однако из-за травмы полузащитник не смог помочь «летучим мышам» в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Отец полузащитник Дмитрий Черышев успокоил, заявив, что у Дениса всего лишь ушиб, однако и на «Сан-Мамес» против «Атлетика» он не сыграет. И это далеко не единственная проблема валенсийцев, которые также не могут рассчитывать на Санти Мину, Гонсалу Гедеша и еще ряд игроков.

Еще один интересный матч ла лиге пройдет в субботу в Мадриде. Вряд ли он привлек бы повышенное внимание, если бы в середине недели «Атлетико» не получил 0:4 в Дортмунде от «Боруссии». Так крупно проведший у штурвала «матрасников» 391 матч Диего Симеоне еще не проигрывал, но само поражение не назовешь случайностью. В прошлом туре мадридцы не уступили «Вильярреалу» (1:1) только за счет вдохновенной игры Облака. Интересно, как теперь сложится противостояние с «Реал Сосьедад», который держится совсем рядом с еврокубковой зоной?

Берлинский барьер на пути Дортмунда, «Юве» в гостях у аутсайдера

В других чемпионатах громких афиш в субботу не встретишь. Разве что в бундеслиге любопытной может получиться встреча в Дортмунде, где на «Сигнал Идуна Парк» сыграет стабильно находящаяся со старта сезона в зоне еврокубков «Герта». Берлинцы уже отметились рядом запоминающихся результатов вроде побед над «Баварией» (2:0) и идущей на втором месте «Боруссией» из Менхенгладбаха (4:2). Но это на своем поле, а в гостях «Старая дама» была бита замыкающим тройку лидеров «Вердером» (1:3). Плюс, в двух последних турах команда теряла очки с не самыми сильными соперниками, и трудном поверить, что «Герта» остановить блестящую атаку Люсьена Фавра. Особенно если вспомнить, что «шмели» сделали с «Атлетико» без своего голеадора Пако Алькасера.