Что смотреть в субботу: первый матч Анри в Монте-Карло, Симеоне после разгрома
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 27 октября.
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 27 октября.
После смены главного тренера «Монако» провел уже два матча под началом Тьерри Анри. В чемпионате Франции уступил на выезде «Страсбуру» (1:2) и в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Брюгге» (1:1). И эти 180 игровых минут дали возможность делать первые выводы. Затяжной кризис пока не преодолен, и хотя серия из пяти поражений прервана, поводов для оптимизма не так много.
Вместе с тем новый рулевой монегасков постепенно понимает, на кого может опереться. Александр Головин здесь в первых рядах, и в среду он удостоился персональной похвалы за классный пас на юного Силла. Этот парень, кстати, едва не побил рекорд Мбаппе, став вторым по молодости автором гола «Монако» в Лиге чемпионов. Однако по уровню до Киляьна ему далеко, а результат нужен сейчас. Добьется ли его Анри в первом для себя матче на домашнем стадионе «Луи II»? Так как снова травмировался еще и Йоветич, легко не будет, но кого еще побеждать, как не расположившийся в таблице на несколько строчек выше и не знающий побед на протяжении семи туров (=1−6) «Дижон»?
На днях теплых слов от своего тренера удостоился еще один россиянин — Денис Черышев. Наставник «Валенсии» Марселино Тораль, прекрасно знающий футболиста еще со времен работы в «Вильярреале», назвал его фантастическим игроком. Однако
Еще один интересный матч ла лиге пройдет в субботу в Мадриде. Вряд ли он привлек бы повышенное внимание, если бы в середине недели «Атлетико» не получил 0:4 в Дортмунде от «Боруссии». Так крупно проведший у штурвала «матрасников» 391 матч Диего Симеоне еще не проигрывал, но само поражение не назовешь случайностью. В прошлом туре мадридцы не уступили «Вильярреалу» (1:1) только за счет вдохновенной игры Облака. Интересно, как теперь сложится противостояние с «Реал Сосьедад», который держится совсем рядом с еврокубковой зоной?
В других чемпионатах громких афиш в субботу не встретишь. Разве что в бундеслиге любопытной может получиться встреча в Дортмунде, где на «Сигнал Идуна Парк» сыграет стабильно находящаяся со старта сезона в зоне еврокубков «Герта». Берлинцы уже отметились рядом запоминающихся результатов вроде побед над «Баварией» (2:0) и идущей на втором месте «Боруссией» из Менхенгладбаха (4:2). Но это на своем поле, а в гостях «Старая дама» была бита замыкающим тройку лидеров «Вердером» (1:3). Плюс, в двух последних турах команда теряла очки с не самыми сильными соперниками, и трудном поверить, что «Герта» остановить блестящую атаку Люсьена Фавра. Особенно если вспомнить, что «шмели» сделали с «Атлетико» без своего голеадора Пако Алькасера.
А в Италии по традиции стоит обратить внимание на очередной матч Криштиану Роналду за «Ювентус». Но скорее это касается болельщиков «Старой синьоры» и персональных поклонников таланта португальца. Забьет ли он в третьем матче серии А подряд? Других вопросов перед визитом туринцев в гости к находящемуся в зоне вылета «Эмполи» нет, потому что появившиеся после домашней ничьей с «Дженоа» (1:1) вопросы о возможном спаде в игре «Юве» испарились вместе с классной победой на «Олд Траффорд» в Лиге чемпионов.