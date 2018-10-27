Шоу должно продолжаться: нас ждет класико без Месси и Роналду

То, что в июле с переездом Криштиану Роналду из Мадрида в Турин казалось невероятным, хотя и очевидным, теперь обретает совершенно ясные очертания — через несколько дней мы увидим первое класико эпохи футбольного постмодерна, в котором не будет антагонизма двух лучших игроков мира современности. Один сменил место жительства и работы, другой не выдержал разлуки и сломал руку, устроив себе трехнедельные каникулы. Привычное шоу никогда не будет прежним — и все же оно, как пел Фаррух Булсара, более известный как Фредди Меркьюри, должно продолжаться.

Жерар Пике и Серхио Рамос | Источник: Reuters

За последние девять лет — с того самого момента, как в 2009 году Лионель Месси и Роналду оказались в одной системе координат испанской ла лиги — соперничество «Барселоны» и «Реала» превратилось в очный спор аргентинца и португальца за футбольную корону, на все классические фотографии неизменно накладывался фильтр из их тепловых карт: голы, передачи, финты.

За это время было сыграно 32 класико, и два супергероя 30 раз оказывались лицом к лицу — Роналду пропустил два матча: финал Кубка Испании-2013/14 (который «Реал» выиграл 2:1) из-за травмы и ответный матч за испанский Суперкубок-2017 (2:0 в пользу «Реала») — из-за дисквалификации. В 30 встречах 14 раз победу праздновал аргентинец, 8 раз — португалец, еще в 8 случаях игры завершались вничью. Общая статистика такова: у Лео 26 мячей в 38 матчах против «Реала», у Криштиану — 18 в 30 против «Барсы». Роналду догнал Альфредо Ди Стефано в списке главных бомбардиров «Королевского клуба» в класико, но рекордсменом «сливочных» не стал — оставил это будущим поколениям.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 10, 28.10.2018, 18:15 Барселона - Реал -

Теперь этот фильтр будет снят, и главное противостояние испанского футбола со временем придумает себе новых героев, как всегда происходило, какая бы эпоха ни стояла на дворе. Есть те, кто считает, что класико с этого момента потеряет в зрелищности и волшебстве. Их право, но не стоит забывать, что история встреч насчитывает 116 лет: первый неофициальный матч между «Реалом» и «Барсой» был сыгран еще в 1902 году, так что последнее девятилетие — это капля в общем классическом море.

В последний раз «Барса» и «Реал» выходили на поле без Лео и Криштиану в составе 23 декабря 2007 года. Евро стоил меньше 36 рублей, Кубком чемпионов владел «Милан», а чемпионом России за полтора месяца до этого впервые стал «Зенит». Мадридцы выиграли тогда на «Камп Ноу» благодаря единственному мячу, забитому Жулиу Батистой. По иронии судьбы Месси пропускал ту встречу из-за травмы, а Роналду был игроком другой команды — «МЮ».

Разумеется, это было неизбежно. Как в «Формуле-1» однажды закончилось соперничество Прост-Сенна, как в теннисе рано или поздно уйдет в прошлое дуэль Федерер-Надаль, так и борьба между Месси и Роналду, пусть они публично и отрицали всегда ее наличие, осталась частью отличной истории, растянувшейся на 10 лет и на 10 «Золотых мячей» — по 5 на брата. Эта история была достойна ее участников. Самое время «Барселоне» и «Реалу» начинать новую.