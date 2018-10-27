Шоу должно продолжаться: нас ждет класико без Месси и Роналду
Главное противостояние испанского футбола в воскресенье впервые за многие годы пройдет без двух мегазвезд. Начинается новая история класико.
Главное противостояние испанского футбола в воскресенье впервые за многие годы пройдет без двух мегазвезд. Начинается новая история класико.
То, что в июле с переездом Криштиану Роналду из Мадрида в Турин казалось невероятным, хотя и очевидным, теперь обретает совершенно ясные очертания — через несколько дней мы увидим первое класико эпохи футбольного постмодерна, в котором не будет антагонизма двух лучших игроков мира современности. Один сменил место жительства и работы, другой не выдержал разлуки и сломал руку, устроив себе трехнедельные каникулы. Привычное шоу никогда не будет прежним — и все же оно, как пел Фаррух Булсара, более известный как Фредди Меркьюри, должно продолжаться.
За последние девять лет — с того самого момента, как в 2009 году Лионель Месси и Роналду оказались в одной системе координат испанской ла лиги — соперничество «Барселоны» и «Реала» превратилось в очный спор аргентинца и португальца за футбольную корону, на все классические фотографии неизменно накладывался фильтр из их тепловых карт: голы, передачи, финты.
За это время было сыграно 32 класико, и два супергероя 30 раз оказывались лицом к лицу — Роналду пропустил два матча: финал Кубка Испании-2013/14 (который «Реал» выиграл 2:1)
Теперь этот фильтр будет снят, и главное противостояние испанского футбола со временем придумает себе новых героев, как всегда происходило, какая бы эпоха ни стояла на дворе. Есть те, кто считает, что класико с этого момента потеряет в зрелищности и волшебстве. Их право, но не стоит забывать, что история встреч насчитывает 116 лет: первый неофициальный матч между «Реалом» и «Барсой» был сыгран еще в 1902 году, так что последнее девятилетие — это капля в общем классическом море.
В последний раз «Барса» и «Реал» выходили на поле без Лео и Криштиану в составе 23 декабря 2007 года. Евро стоил меньше 36 рублей, Кубком чемпионов владел «Милан», а чемпионом России за полтора месяца до этого впервые стал «Зенит». Мадридцы выиграли тогда на «Камп Ноу» благодаря единственному мячу, забитому Жулиу Батистой. По иронии судьбы Месси пропускал ту встречу
Разумеется, это было неизбежно. Как в «Формуле-1» однажды закончилось соперничество
Шоу должно продолжаться.