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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Кантона: Страдаю, когда вижу матчи «МЮ». Клуб теряет поколение молодых игроков

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона в очередной раз подверг критике работу нынешнего главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.

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Источник: AP 2018

«Что касается Моуринью в «Манчестер Юнайтед», то это как неправильный мужчина для правильной женщины. Всё дело в том, как играет команда. Она может проигрывать, если при этом рискует. «МЮ» же проигрывает на «Олд Траффорд» в матче с «Ювентусом», у которого преимущество владения мячом в 70%. Можете себе представить такое при Фергюсоне?

Я страдаю, когда вижу матчи манкунианцев. И страдаю ещё больше, когда вижу, как чудесно играет «Манчестер Сити». Думаю, молодёжи нужно видеть пример. «МЮ» нужны отличные футболисты, нестандартные действия на поле и креативный футбол. Считаю, что клуб теряет поколение молодых игроков, — цитирует Кантона BBC.

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