Кантона: Страдаю, когда вижу матчи «МЮ». Клуб теряет поколение молодых игроков

«Что касается Моуринью в «Манчестер Юнайтед», то это как неправильный мужчина для правильной женщины. Всё дело в том, как играет команда. Она может проигрывать, если при этом рискует. «МЮ» же проигрывает на «Олд Траффорд» в матче с «Ювентусом», у которого преимущество владения мячом в 70%. Можете себе представить такое при Фергюсоне?