Не будет ни Месси, ни Роналду. За кем тогда следить в класико?
В противостоянии «Барсы» и «Реала» появятся новые главные герои.
В противостоянии «Барсы» и «Реала» появятся новые главные герои.
Чтобы найти последнее класико, в котором не было ни Лео Месси, ни Криштиану Роналду, придется отмотать кинопленку до 23 декабря 2007 года, когда единственный гол Жулио Баптисты потопил «Барсу» Франка Райкарда. В 2008-м молодой аргентинец начал постоянно играть в важнейших матчах сезона, а еще через год из Англии приехал его главный антагонист.
Теперь комплименты об игре Роналду звучат на итальянском, а Месси выступает в роли самого популярного у операторов зрителя на трибунах «Камп Ноу» — ближайшие недели он проведет вне игры
Но в составах обоих грандов хватает футболистов, готовых заполнить образовавшийся вакуум. Представляем актеров второго плана, которые наконец получили шанс сыграть главную роль.
Бразилец, приобретенный из «Ливерпуля» зимой этого года за 105 миллионов фунтов, должен был заставить болельщиков «Барселоны» забыть о Неймаре. Однако наследие предшественника давит на него до сих пор. В сборной Бразилии Коутинью вынужден играть в полузащите, потому что на его родной позиции действует как раз форвард «ПСЖ», а в «Барселоне» от него ждут большего количества забитых мячей. Но и Эрнесто Вальверде до последнего времени встраивал
Коутинью умеет на поле практически все, но отбор мяча — важнейший элемент игры в средней линии — не его сильная сторона. Как только Вальверде поверил в Артура (пресса вовсю лепит на 22-летнего бразильца ярлык «нового Хави»), Коутинью получил возможность передвинуться на любимую позицию слева в нападении. Игра седьмого номера сразу заиграла яркими красками: гол + пас с «Тоттенхэмом», гол в ворота «Севильи», уверенные выступления против «Валенсии» и «Интера».
Даже когда в этом году Коутинью играл в нападении, его свобода заканчивалась там, где начиналась свобода Месси, то есть везде. При солирующем аргентинце Филиппе вынужден подыгрывать, хотя всем по ливерпульским временам известно, на что он реально способен. Самое смешное, что бразилец — не единственный бывший игрок «Ливерпуля», ушедший в последнее время в каталонскую тень.
О регрессе уругвайского нападающего не говорил только ленивый: до перерыва на матчи сборных Суарес в нынешнем сезоне забивал раз в 308 минут — это худший показатель за все его время выступлений за «Барсу». Казалось, что травма Месси только ухудшит положение 32-летнего форварда, привыкшего получать голевые передачи от партнера — в этом году такая связка родила три мяча и держит марку самой результативной в чемпионате.
Как и в случае с Коутинью, секрет заключается в том, что Суарес способен выполнять больший объем креативной работы, исполнять функции не только финишера, но и организатора атак. Когда Месси на поле, он главный во всем. И если в целом для команды это полезно, то продуктивность одноклубников аргентинца страдает.
Отличительной чертой Роналду была его нацеленность на ворота. Португалец бил из любого положения и ежегодно был рекордсменом по количеству ударов в направлении ворот оппонентов. С его уходом высвободившееся количество ударов перераспределилось по другим игрокам нападения, и главную выгоду извлек Бэйл — сейчас он после Месси чаще всех бьет по воротам в Ла Лиге (4,1 удара за матч).
Президент «Реала» Флорентино Перес всегда именно Бэйла видел следующей после Роналду звездой команды и постоянно подталкивал тренеров к тому, чтобы они ставили валлийца в состав. И хотя Гарет все равно так и не вылез из тени Криштиану — во многом
Который год специалисты называют Иско в числе следующей мегазвезды «Реала», но 26-летнему полузащитнику катастрофически не хватает стабильности. Вот и в этом сезоне, едва начав вести игру, — а у Иско в системе Лопетеги ключевая роль, — он выбыл на несколько недель
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Станислав Рынкевич