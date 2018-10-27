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11:16 (мск), источник: Матч ТВ

Не будет ни Месси, ни Роналду. За кем тогда следить в класико?

В противостоянии «Барсы» и «Реала» появятся новые главные герои.

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Источник: AFP 2018

Чтобы найти последнее класико, в котором не было ни Лео Месси, ни Криштиану Роналду, придется отмотать кинопленку до 23 декабря 2007 года, когда единственный гол Жулио Баптисты потопил «Барсу» Франка Райкарда. В 2008-м молодой аргентинец начал постоянно играть в важнейших матчах сезона, а еще через год из Англии приехал его главный антагонист.

Теперь комплименты об игре Роналду звучат на итальянском, а Месси выступает в роли самого популярного у операторов зрителя на трибунах «Камп Ноу» — ближайшие недели он проведет вне игры из-за травмы руки. Противостояние «Реала» и «Барселоны», персонифицированное в личностях своих лидеров, понесло огромную имиджевую потерю.

Но в составах обоих грандов хватает футболистов, готовых заполнить образовавшийся вакуум. Представляем актеров второго плана, которые наконец получили шанс сыграть главную роль.

Филиппе Коутинью

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Бразилец, приобретенный из «Ливерпуля» зимой этого года за 105 миллионов фунтов, должен был заставить болельщиков «Барселоны» забыть о Неймаре. Однако наследие предшественника давит на него до сих пор. В сборной Бразилии Коутинью вынужден играть в полузащите, потому что на его родной позиции действует как раз форвард «ПСЖ», а в «Барселоне» от него ждут большего количества забитых мячей. Но и Эрнесто Вальверде до последнего времени встраивал экс-игрока «Ливерпуля» в тройку полузащитников.

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Коутинью умеет на поле практически все, но отбор мяча — важнейший элемент игры в средней линии — не его сильная сторона. Как только Вальверде поверил в Артура (пресса вовсю лепит на 22-летнего бразильца ярлык «нового Хави»), Коутинью получил возможность передвинуться на любимую позицию слева в нападении. Игра седьмого номера сразу заиграла яркими красками: гол + пас с «Тоттенхэмом», гол в ворота «Севильи», уверенные выступления против «Валенсии» и «Интера».

Даже когда в этом году Коутинью играл в нападении, его свобода заканчивалась там, где начиналась свобода Месси, то есть везде. При солирующем аргентинце Филиппе вынужден подыгрывать, хотя всем по ливерпульским временам известно, на что он реально способен. Самое смешное, что бразилец — не единственный бывший игрок «Ливерпуля», ушедший в последнее время в каталонскую тень.

Луис Суарес

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О регрессе уругвайского нападающего не говорил только ленивый: до перерыва на матчи сборных Суарес в нынешнем сезоне забивал раз в 308 минут — это худший показатель за все его время выступлений за «Барсу». Казалось, что травма Месси только ухудшит положение 32-летнего форварда, привыкшего получать голевые передачи от партнера — в этом году такая связка родила три мяча и держит марку самой результативной в чемпионате.

Однако без Месси в атаке Суарес расцвел. За игры против «Севильи» и «Интера» он нанес 15 ударов по воротам соперника и выдал семь передач под удар — такой прыти от него мы давно уже не видели.

Как и в случае с Коутинью, секрет заключается в том, что Суарес способен выполнять больший объем креативной работы, исполнять функции не только финишера, но и организатора атак. Когда Месси на поле, он главный во всем. И если в целом для команды это полезно, то продуктивность одноклубников аргентинца страдает.

Гарет Бэйл

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Отличительной чертой Роналду была его нацеленность на ворота. Португалец бил из любого положения и ежегодно был рекордсменом по количеству ударов в направлении ворот оппонентов. С его уходом высвободившееся количество ударов перераспределилось по другим игрокам нападения, и главную выгоду извлек Бэйл — сейчас он после Месси чаще всех бьет по воротам в Ла Лиге (4,1 удара за матч).

Президент «Реала» Флорентино Перес всегда именно Бэйла видел следующей после Роналду звездой команды и постоянно подталкивал тренеров к тому, чтобы они ставили валлийца в состав. И хотя Гарет все равно так и не вылез из тени Криштиану — во многом из-за постоянных травм, — класико ему, как правило, удаются. Давно миновали дни тактических битв Моуринью и Гвардиолы, в последние годы матчи «Реала» с «Барсой» стали менее изощренными, где на первый план вышли индивидуальное мастерство футболистов и «физика», а по этой части Бэйл по-прежнему один из лучших в Европе.

Марко Асенсио

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Футбол
Испания 2018/2019
Тур 10, 28.10.2018, 18:15
Барселона
-Реал-

Который год специалисты называют Иско в числе следующей мегазвезды «Реала», но 26-летнему полузащитнику катастрофически не хватает стабильности. Вот и в этом сезоне, едва начав вести игру, — а у Иско в системе Лопетеги ключевая роль, — он выбыл на несколько недель из-за аппендицита. «Реал» осенью терял многих, но всегда мог рассчитывать на Марко Асенсио, игрока столь тонкого, что ему нашлось бы место в «Барселоне» времен ее беззаветного увлечения перепасовкой.

В каком-то смысле это Асенсио отложил черную серию «Реала» до игры с «Севильей», поскольку именно его единственный мяч позволил команде Лопетеги одержать тяжелую победу над «Эспаньолом». Да, в этот период 22-летний воспитанник «Мальорки» и сам выглядел не блестяще, но на месте левого вингера ему требуется помощь партнеров. Даже Роналду признавался, что без Марсело на поле его КПД падает в два раза, а Асенсио действует именно на позиции Криштиану. Как Марко умеет играть при поддержке товарищей на поле, он показал в матче сборной Испании против Хорватии, сделав за игру четыре (!) голевых передачи и забив гол.

Станислав Рынкевич

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