Класико без Месси и Роналду. Оно вообще кому-нибудь нужно?
Такими матчи «Реала» и «Барсы» мы не видели почти 10 лет.
Такими матчи «Реала» и «Барсы» мы не видели почти 10 лет.
В воскресенье состоится 177-е класико в истории чемпионатов Испании. Основополагающее для Ла Лиги противостояние впервые за почти десятилетие пройдет без главных героев поколения — Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Первый уехал выступать за «Ювентус» в Италию, второй получил травму и выбыл из строя.
Несмотря на то, что футбол — командный вид спорта, личности и здесь притягивают максимум внимания. Достаточно вспомнить, что презентацию Роналду в «Реале» пришли посмотреть 85 тысяч человек, а «Ювентус» продал полмиллиона его футболок за одни сутки после объявления о переходе. Раз они сошли со сцены, класико потеряло былой блеск?
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Главное, что у Месси есть все шансы провести больше всех класико в истории. Сейчас тройка лидеров выглядит так:
Роналду приехал в испанскую столицу летом 2009-го и принял участие во всех 30 матчах против «Барселоны», которые проходили за этот период. По количеству забитых мячей португалец обошел многих легендарных игроков, включая Рауля и Уго Санчеса, сравнялся с Альфредо Ди Стефано и навсегда уступил одному конкуренту — Месси, 18 мячей против 26.
|Игроки
|Ла Лига
|Кубок Исп.
|Суперкубок
|ЛЧ
|Всего
|Голы
|Месси
|28
|4
|6
|2
|40
|26
|Роналду
|18
|4
|6
|2
|30
|18
Но
|Игрок
|Матчи
|Минуты
|Голы
|Гол/мин.
|Ассисты
|Асс./мин.
|Месси
|30
|2674
|20
|134
|11
|243
|Роналду
|30
|2538
|18
|141
|1
|2538
Но все же уникальное достижение в истории класико есть и у Роналду. С 2011-го по 2013-й он забивал в шести матчах подряд, такой продолжительной серии не было ни у кого — ни у Ивана Саморано, ни у Роналдиньо.
С 2009 года Месси забил 34% мячей своей команды в играх с «Реалом», Роналду — 40% мячей своей команды в играх с «Барсой».
В последних матчах Филиппе Коутиньо занимает на поле позицию своего
Однозначно лучшим в игре с «Интером» был Луис Суарес. Уругвайского нападающего уже стали списывать на пенсию, когда он почувствовал, что в нападении образовался определенный вакуум, который он может заполнить. Его показатели в играх без Месси резко подросли: семь ударов и три передачи под удар против «Севильи», восемь ударов и четыре передачи под удар против миланской команды. Суарес на правах старшего замыкает на себя функции примы атакующей линии и заставляет поностальгировать о ливерпульских временах.
«Темная лошадка» в гонке за звание и. о. Месси — Усман Дембеле. В теории француз — прямая замена аргентинцу по позиции, в матчах он периодически демонстрирует колоссальный талант и любовь к нестандартным действиям. Проблема только в доверии тренера Эрнесто Вальверде. За весь октябрь Дембеле сыграл лишь шесть минут с «Валенсией» и две трети матча с «Севильей». Казалось, что на игру с «Интером» ему проложен прямой путь в основу, но тренер предпочел поставить справа Рафинью.
С самого ухода Криштиану Роналду из «Мадрида» самой очевидной заменой ему виделся Гарет Бэйл. Валлиец давно обозначал амбиции главной звезды в команде, его очень любит Флорентино Перес, у него всё получается на поле. Бэйл бьет по воротам 4.1 раза за игру и в чемпионате уступает по этому показателю только Месси. Пускай это не заоблачные цифры Роналду, но все равно заявка на его скорострельность. Бэйлу не привыкать проявлять себя в класико, его единственный, но фатальный недостаток — подверженность травмам.
Вокруг Иско вообще должна строиться игра нынешнего «Реала». Пока еще действующий тренер команды Хулен Лопетеги в восторге от таланта Иско, с которым он работал много лет в молодежной, а потом и взрослой сборной. В середине сентября показалось, что 26-летний полузащитник выходит на проектную мощность — он как раз забил три мяча в трех матчах за сборную и клуб — но после этого получил травму и выбыл на месяц. Сейчас Иско восстановился и потихоньку набирает форму. На «Сантьяго Бернабеу» уже устали ждать, когда же он из категории вечно подающих надежды перейдёт к статусу однозначного лидера
Решается судьба Хулена Лопетеги. После серии из пяти матчей без побед испанская пресса отправляла главного тренера «Мадрида» в отставку, но Флорентино Перес дал понять, что до игры с «Барселоной» она не произойдёт. Президента «Реала» можно понять — ему нужны сильные аргументы как за, так и против увольнения. Это ведь Перес запустил цепочку событий,
«Барселона» попробует излечиться от Мессизависимости. Мы уже много сказали про историческую значимость Лео для главного футбольного противостояния планеты, но его эффективность во всех остальных матчах не менее важна. Месси забил 12 мячей и отдал пять голевых передач за 10 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Его удельный вклад в успехи «Барселоны» достигает рекордных отметок, и для команды, вливающей огромные деньги в других футболистов, это не очень хорошо. По окончании сезона Месси исполнится 32 года, и каким бы суперигроком он ни был, пора задумываться о его замене. Даже для достижения сиюминутных результатов Вальверде должен понимать, на кого он может опереться в случае отсутствия Месси. Класико окончательно ответит на этот вопрос.
Таблицу Ла Лиги могут возглавить «Эспаньол» или «Алавес». Диего Симеоне на днях высказался, что такой конкурентной борьбы в чемпионате Испании он за всю бытность тренером ещё не видел. Мы помним, что на старте сезона «Реал» и «Барса» могут временно уступить первую строчку «Атлетико» или, скажем, «Севилье». Но чтобы в конце октября на первой строчке оказались «Эспаньол» или «Алавес»? А это вполне может случиться, если «Барселона» не выиграет класико, а клубы поскромнее выиграют свои матчи.
Станислав Рынкевич