Класико без Месси и Роналду. Оно вообще кому-нибудь нужно?

Источник: AFP 2018

В воскресенье состоится 177-е класико в истории чемпионатов Испании. Основополагающее для Ла Лиги противостояние впервые за почти десятилетие пройдет без главных героев поколения — Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Первый уехал выступать за «Ювентус» в Италию, второй получил травму и выбыл из строя.

Несмотря на то, что футбол — командный вид спорта, личности и здесь притягивают максимум внимания. Достаточно вспомнить, что презентацию Роналду в «Реале» пришли посмотреть 85 тысяч человек, а «Ювентус» продал полмиллиона его футболок за одни сутки после объявления о переходе. Раз они сошли со сцены, класико потеряло былой блеск?

Неужели Роналду и Месси были настолько значимы для класико?

В каком-то смысле оба футболиста стали олицетворять свои клубы в главном футбольном противостоянии мира. Месси стал вызываться в основную команду «Барселоны» осенью 2004 года. С того времени по сей день было сыграно 40 класико, из которых аргентинец пропустил только два. На данный момент Лео делит четвертую строчку по количеству сыгранных класико с Андресом Иньестой и Серхио Рамосом. Первого он, вероятнее всего, обгонит весной, а вот капитан мадридского «Реала» уже в воскресенье вырвется вперед.

Главное, что у Месси есть все шансы провести больше всех класико в истории. Сейчас тройка лидеров выглядит так:

Мануэль Санчис («Реал», 43)

Франсиско Хенто («Реал», 42)

Хави («Барселона», 42)

Роналду приехал в испанскую столицу летом 2009-го и принял участие во всех 30 матчах против «Барселоны», которые проходили за этот период. По количеству забитых мячей португалец обошел многих легендарных игроков, включая Рауля и Уго Санчеса, сравнялся с Альфредо Ди Стефано и навсегда уступил одному конкуренту — Месси, 18 мячей против 26.

Игроки Ла Лига Кубок Исп. Суперкубок ЛЧ Всего Голы Месси 28 4 6 2 40 26 Роналду 18 4 6 2 30 18

Но все-таки у Месси было сыграно на восемь матчей больше, и есть смысл сравнить их показатели с осени 2009 года, когда Роналду приехал в испанский чемпионат. Здесь небольшое преимущество по голам и колоссальное по голевым передачам остается за аргентинцем.

Игрок Матчи Минуты Голы Гол/мин. Ассисты Асс./мин. Месси 30 2674 20 134 11 243 Роналду 30 2538 18 141 1 2538

Но все же уникальное достижение в истории класико есть и у Роналду. С 2011-го по 2013-й он забивал в шести матчах подряд, такой продолжительной серии не было ни у кого — ни у Ивана Саморано, ни у Роналдиньо.

То есть, перед воскресным класико мы потеряли двоих из тройки самых результативных футболистов за всю историю противостояния.

С 2009 года Месси забил 34% мячей своей команды в играх с «Реалом», Роналду — 40% мячей своей команды в играх с «Барсой».

Кто их может заменить?

В последних матчах Филиппе Коутиньо занимает на поле позицию своего соотечественника-предшественника на левом краю нападения. И хотя бразильцу порой не хватает там пространства, это оптимальное для него место, так как оттеняется единственный недостаток Коутиньо — неумение отбирать мяч у соперника, что было важно, когда он играл в центре полузащиты. Седьмой номер продуктивен — четыре забитых мяча, три голевых передачи — но при этом не покидает ощущение, что он способен в каталонской команде на большее. Временное отсутствие Месси может поспособствовать раскрытию лидерского потенциала Коутиньо. В конце концов, когда последний раз Месси отсутствовал продолжительное время, его функции на себя взял бразилец, играющий слева.

Однозначно лучшим в игре с «Интером» был Луис Суарес. Уругвайского нападающего уже стали списывать на пенсию, когда он почувствовал, что в нападении образовался определенный вакуум, который он может заполнить. Его показатели в играх без Месси резко подросли: семь ударов и три передачи под удар против «Севильи», восемь ударов и четыре передачи под удар против миланской команды. Суарес на правах старшего замыкает на себя функции примы атакующей линии и заставляет поностальгировать о ливерпульских временах.

«Темная лошадка» в гонке за звание и. о. Месси — Усман Дембеле. В теории француз — прямая замена аргентинцу по позиции, в матчах он периодически демонстрирует колоссальный талант и любовь к нестандартным действиям. Проблема только в доверии тренера Эрнесто Вальверде. За весь октябрь Дембеле сыграл лишь шесть минут с «Валенсией» и две трети матча с «Севильей». Казалось, что на игру с «Интером» ему проложен прямой путь в основу, но тренер предпочел поставить справа Рафинью.

С самого ухода Криштиану Роналду из «Мадрида» самой очевидной заменой ему виделся Гарет Бэйл. Валлиец давно обозначал амбиции главной звезды в команде, его очень любит Флорентино Перес, у него всё получается на поле. Бэйл бьет по воротам 4.1 раза за игру и в чемпионате уступает по этому показателю только Месси. Пускай это не заоблачные цифры Роналду, но все равно заявка на его скорострельность. Бэйлу не привыкать проявлять себя в класико, его единственный, но фатальный недостаток — подверженность травмам.

Вокруг Иско вообще должна строиться игра нынешнего «Реала». Пока еще действующий тренер команды Хулен Лопетеги в восторге от таланта Иско, с которым он работал много лет в молодежной, а потом и взрослой сборной. В середине сентября показалось, что 26-летний полузащитник выходит на проектную мощность — он как раз забил три мяча в трех матчах за сборную и клуб — но после этого получил травму и выбыл на месяц. Сейчас Иско восстановился и потихоньку набирает форму. На «Сантьяго Бернабеу» уже устали ждать, когда же он из категории вечно подающих надежды перейдёт к статусу однозначного лидера топ-команды.

Какие еще интриги несет в себе класико?

Решается судьба Хулена Лопетеги. После серии из пяти матчей без побед испанская пресса отправляла главного тренера «Мадрида» в отставку, но Флорентино Перес дал понять, что до игры с «Барселоной» она не произойдёт. Президента «Реала» можно понять — ему нужны сильные аргументы как за, так и против увольнения. Это ведь Перес запустил цепочку событий, из-за которой Лопетеги был уволен из сборной Испании, а национальная команда затем с треском вылетела с чемпионата мира. Отставка Лопетеги из «Реала» вызовет массовый вопрос: а стоило ломать судьбу сборной ради того, чтобы поменять тренера уже в октябре?

Победа в класико сохранит Лопетеги работу, поражение практически наверняка приведет к отставке.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 10, 28.10.2018, 18:15 Барселона - Реал -

«Барселона» попробует излечиться от Мессизависимости. Мы уже много сказали про историческую значимость Лео для главного футбольного противостояния планеты, но его эффективность во всех остальных матчах не менее важна. Месси забил 12 мячей и отдал пять голевых передач за 10 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Его удельный вклад в успехи «Барселоны» достигает рекордных отметок, и для команды, вливающей огромные деньги в других футболистов, это не очень хорошо. По окончании сезона Месси исполнится 32 года, и каким бы суперигроком он ни был, пора задумываться о его замене. Даже для достижения сиюминутных результатов Вальверде должен понимать, на кого он может опереться в случае отсутствия Месси. Класико окончательно ответит на этот вопрос.

Таблицу Ла Лиги могут возглавить «Эспаньол» или «Алавес». Диего Симеоне на днях высказался, что такой конкурентной борьбы в чемпионате Испании он за всю бытность тренером ещё не видел. Мы помним, что на старте сезона «Реал» и «Барса» могут временно уступить первую строчку «Атлетико» или, скажем, «Севилье». Но чтобы в конце октября на первой строчке оказались «Эспаньол» или «Алавес»? А это вполне может случиться, если «Барселона» не выиграет класико, а клубы поскромнее выиграют свои матчи.