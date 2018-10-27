«Астана» в пятый раз подряд стала чемпионом Казахстана

Это произошло после того, как занимающий второе место алматинский «Кайрат» в домашнем матче 31-го тура уступил павлодарскому «Иртышу» — 0:1.

В результате данной неудачи клуба из Южной столицы «Астана» оказалась недосягаемой для команд-преследователей и обеспечила себе чемпионство независимо от исходов оставшихся противостояний в текущем сезоне Премьер-Лиги. Это достижение стало для «Астаны» пятым кряду.