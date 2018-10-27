«Астана» в пятый раз подряд стала чемпионом Казахстана
Столичная «Астана» досрочно стала чемпионом Казахстана сезона 2018 года, сообщает Sports.kz.
Столичная «Астана» досрочно стала чемпионом Казахстана сезона 2018 года, сообщает Sports.kz.
Это произошло после того, как занимающий второе место алматинский «Кайрат» в домашнем матче 31-го тура уступил павлодарскому «Иртышу» — 0:1.
В результате данной неудачи клуба из Южной столицы «Астана» оказалась недосягаемой для
Напомним, что астанчане проведут свой матч завтра — в Костанае подопечные Григория Бабаяна сыграют с местным «Тоболом», начало в 16:00. В заключительных двух турах 3 и 11 ноября соперниками «Астаны» станут «Кайрат» и «Иртыш». Также 31 октября пройдут отложенные матчи 23-го тура КПЛ «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат» и «Шахтер» — «Астана».