«Жетысу» и «Атырау» поделили очки в матче КПЛ

Победа была нужна обеим командам, в результате получился весьма боевой футбол с малым количеством голевых моментов, пропустить боялись оба коллектива, с переменным успехом все сводилось на ошибки, караулив друг друга, счет так и не был открыт, ведь ничья в любом случае лучше поражения. 0:0 — команды получают по одному баллу, что наврядли кого-то устроит.