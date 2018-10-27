«Жетысу» и «Атырау» поделили очки в матче КПЛ
В матче 31-го тура
В матче 31-го тура
Победа была нужна обеим командам, в результате получился весьма боевой футбол с малым количеством голевых моментов, пропустить боялись оба коллектива, с переменным успехом все сводилось на ошибки, караулив друг друга, счет так и не был открыт, ведь ничья в любом случае лучше поражения. 0:0 — команды получают по одному баллу, что наврядли
Таким образом, у «Жетысу» стало 40 очков, и он вышел на четвертое место турнирной таблицы, а «Атырау» с 33 баллами идет на восьмом.
«Жетысу» — «Атырау» 0:0.