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16:31 (мск), источник: Sports.kz

«Жетысу» и «Атырау» поделили очки в матче КПЛ

В матче 31-го тура Премьер-Лиги талдыкурганский «Жетысу» принимал «Атырау», пишет Sports.kz.

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Победа была нужна обеим командам, в результате получился весьма боевой футбол с малым количеством голевых моментов, пропустить боялись оба коллектива, с переменным успехом все сводилось на ошибки, караулив друг друга, счет так и не был открыт, ведь ничья в любом случае лучше поражения. 0:0 — команды получают по одному баллу, что наврядли кого-то устроит.

Таким образом, у «Жетысу» стало 40 очков, и он вышел на четвертое место турнирной таблицы, а «Атырау» с 33 баллами идет на восьмом.

«Жетысу» — «Атырау» 0:0.

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