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16:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» в четвертый раз подряд взял «серебро» КПЛ

Последний раз чемпионом алматинский клуб становился в 2004 году.

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Алматинский «Кайрат» в четвертый раз подряд стал серебряным призером чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после поражения от павлодарского «Иртыша» (0:1) в домашнем матче 31-го тура казахстанской премьер-лиги. Единственный гол на второй минуте забил полузащитник Карлос Фонсека.

Для «Кайрата» это поражение стало седьмым в сезоне. Команда с 61 баллом осталась на втором месте в турнирной таблице и уже не опуститься ниже. А «Иртыш» набрал 32 очка и покинул зону вылета.

Таким образом, за три тура до завершения первенства «Кайрат» уже не сможет догнать имеющую игру в запасе «Астану» (71), которая досрочно стала чемпионом, выиграв титул в пятый раз подряд (2014, 2015, 2016, 2017).

«Кайрат» дважды становился чемпионом Казахстана. Последний раз алматинский клуб завоевывал титул в 2004 году (в 1992 году первый).

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