«Ордабасы» упустил победу над последней командой КПЛ

Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в 31-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд состоялась в Шымкенте и завершилась вничью 1:1. При этом после первого тайма хозяева вели с преимуществом в один мяч.

Счет в матче на 16-й минуте открыл Жасулан Моладкараев, оказавшийся первым на отскоке после флангового прострела.

«Шахтер» сумел отыграться в начале второго тайма. Голкипер «Ордабасы» неудачно отбил мяч перед собой и Марат Шахметов (54-я) добил его в ворота.

В другом матче тура талдыкорганский «Жетысу» дома разошелся миром с «Атырау» — 0:0.