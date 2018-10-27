«Ордабасы» упустил победу над последней командой КПЛ
Шымкентцы делят четвертое место с «Жетысу», который сыграл вничью с «Атырау».
Шымкентцы делят четвертое место с «Жетысу», который сыграл вничью с «Атырау».
Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в 31-м туре казахстанской
Встреча команд состоялась в Шымкенте и завершилась вничью 1:1. При этом после первого тайма хозяева вели с преимуществом в один мяч.
Счет в матче на 16-й минуте открыл Жасулан Моладкараев, оказавшийся первым на отскоке после флангового прострела.
«Шахтер» сумел отыграться в начале второго тайма. Голкипер «Ордабасы» неудачно отбил мяч перед собой и Марат Шахметов (54-я) добил его в ворота.
В другом матче тура талдыкорганский «Жетысу» дома разошелся миром с «Атырау» — 0:0.
После 31 тура «Жетысу» и «Ордабасы» с 40 очками делят четвертое место, «Шахтер» (28) замыкает турнирную таблицу, а «Атырау» (33) идет восьмым.