«Боруссия» из Дортмунда очень крута. От их игры нужно кайфовать

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Это рок-н-ролл

Дортмунд сейчас, пожалуй, самая доминирующая и куражная команда в Европе. Можно посмотреть на статистику (10 побед в 12 официальных матчах и ни одного поражения), а лучше включить телик и кайфануть от искреннего, эмоционального, дерзкого, можно сказать, пацанского футбола.

Люсьен Фавр капитальный красавчик и очень толковый тренер, что известно всем. Но в прорыве его Боруссии куда больше иррационального, чем исключительно футбольного. Этот Дортмунд может лететь 0:2 в Леверкузене к 40-й минуте, а потом за полчаса вкатить четверку. Для Боруссии Фавра не проблема устроить перестрелку в последней десятиминутке и вырвать победу у Аугсбурга в тот момент, когда судья уже набрал воздуха в грудь, чтобы выдохнуть в свисток.

Это кураж, это драйв, это эмоции, это чистой воды рок-н-ролл. Парни в желтых футболках выходят на поле, показывают что умеют и просто получают удовольствие от футбола. Тренер им не мешает. Мало того, он этот хаос возглавляет.

Сейчас в Боруссии очень тяжело разглядеть ярко выраженного фронтмена. По логике вещей им должен быть Марко Ройс, который стал суперзвездой именно у Фавра в Менхенгладбахе. Но он легко превратился в игрока-функцию. Ройс по-прежнему топовый футболист, который способен решать исход матчей в одиночку, но теперь крайне рационально расходует свою энергию.

Фаврпо максимуму эксплуатирует умение Марко находить свободное пространство и открываться под передачи из глубины. Сейчас, когда в центре поля у Боруссии появилась великолепная связка Витцель Дилейни, талант и способности Ройса максимально раскрываются. Теперь ему не приходится расходовать силы на участие в подготовительной стадии атак, включающую бестолковую возню с мячом, которая сопряжена с давлением соперников и риском получить очередную травму.

Вот увидите — в этом сезоне Марко не будет ломаться так часто. За ним просто не будут успевать соперники. Да они уже не успевают. Его работа в полуфлангах эталон. Так обычно бывает в командах Курбана Бердыева. А сейчас получается и у Фавра. Это, конечно, шутка. Кому как не швейцарцу знать сильные качества Ройса?

Молодость как главное оружие

Фавр великолепный психолог. Работу над ментальность команды он ставит выше тактики. Именно поэтому все его клубы так здорово выстреливают в первые годы работы. Так было с Гертой, Менхенгладбахом и Ниццей. С берлинской командой он занимал четвертое место в Бундеслиге, Боруссию — сначала спас от вылета, а потом затащил на третью строчку и вывел в Лигу чемпионов, да и в Ницце начал сразу с бронзы в Лиге 1.

Это не значит, что на тренировках Фавр только и делает, что читает учебники по психологии. Напротив, швейцарец крайне требовательный специалист, но никого не душит, а, напротив, заставляет игроков поверить в себя.

Такой подход очень хорошо работает, когда в команде много молодых, способных игроков. В Дортмунде сложилась просто идеальная для Фавра ситуация. Просто посмотрите, как уничтожает своих соперников на фланге 20-летний марокканец Ашраф Хакими, взятый в аренду у мадридского Реала! Два гола и голевая за три последних матча в Бундеслиге вместе со званием лучшего новичка и три (!) результативных паса в Лиге чемпионов против Атлетико.

Бум! Парень с ноги выбил дверь в основной состав Боруссии, и теперь Рафе Геррейро остается мечтать лишь о месте в полузащите. Да, Хакими очень талантлив. Он вырос в системе Реала и вплотную подобрался к основному составу уже в прошлом сезоне. Но весь свой потенциал парень показал именно у Фавра. Хакими очень повезло с арендой.

Или обратите внимание на 20-летнего датчанина Якоба Брууна Ларсена. В отличие от того же Хакими, он не выглядит игроком с большим потенциалом. Кроме приличного удара, у Ларсена нет ни одного сколь либо выдающегося качества. Но, опять же, пацан играет и забивает очень важные голы. Да, их не назовешь стильными, но какое это имеет значение? Ларсен выходит и на уверенности делает то, что от него просят.

Неистово жжет у Фавра и 18-летний англичанин Джейдон Санчо. В восьми матчах Бундеслиги на счету британского тинейджера 8 очков (2 гола+6 передач) за результативность. В прошлом сезоне казалось, что этот чел выходит на поле, только чтобы показать парочку финтов, в остальном он выглядел абсолютно бестолковым и вообще не попадал в игру. Для него было большой проблемой отдать простой пас на 10 метров. Оказалось, что его неправильно использовали.

Искупление

Дортмунд Фавра целиком соткан из подобных кейсов. Самый популярный из них история Пако Алькасера, вырвавшегося из барселонского плена. Парень так соскучился по футболу, что за четыре матча отгрузил семь мячей, парочка из которых стали победными.

Футбол Германия 2018/2019 Тур 9, 27.10.2018, 16:30 Боруссия Д - Герта -

За последние сезоны Боруссия хлебнула невезения по полной. Игроков одного за другим выкашивали глупые травмы, в ворота залетали странные мячи, лидеры допускали глупейшие ошибки, а тренеры, в конечном счете, теряли контроль за тем, что происходит в команде. В той или иной степени это коснулось даже Томаса Тухеля, который под конец своей карьеры в Дортмунде бесил всех, включая уборщиц на базе.

То, что происходит с Боруссией сейчас, в пору называть искуплением. Только этим можно объяснить иррациональное везение, которое сопутствует команде Фавра в отдельно взятых матчах.

Но ведь волну успеха надо было поймать. И швейцарский тренер сделал все для этого. Поработал над психологией и создал прочный игровой каркас из вполне характерных для себя установок. Минимум бездумных навесов, максимум передач вразрез из центральной зоны, активная работа крайних полузащитников в полуфлангах, ставка на сильные стороны отдельных игроков (шикарные открывания Ройса, дальние удары Ларсена, изоляции под Санчо), и все это помножено на дикую уверенность в себе. Если вы видите форварда Боруссии в хорошей позиции, знайте он не промахнется.