«Кайсар» в гостях разгромил «Акжайык» и сохранил прописку в КПЛ

Кызылординский «Кайсар» в гостях нанес поражение уральском «Акжайыку» в 32-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Уральске, закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Начало разгрому на 38-й минуте положил Братислав Пуношевац, замкнувший головой подачу с углового.

Спустя девять минут Владимир Аржанов удвоил преимущество команды. На 60-й минуте Матиас Курьор довел до 3:0, а точку в матче уже в компенсированное ко второму тайму времени поставил Игорь Зенькович.