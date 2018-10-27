«Кайсар» в гостях разгромил «Акжайык» и сохранил прописку в КПЛ
Уральцы остались в зоне вылета.
Уральцы остались в зоне вылета.
Кызылординский «Кайсар» в гостях нанес поражение уральском «Акжайыку» в 32-м туре казахстанской
Встреча, прошедшая в Уральске, закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Начало разгрому на 38-й минуте положил Братислав Пуношевац, замкнувший головой подачу с углового.
Спустя девять минут Владимир Аржанов удвоил преимущество команды. На 60-й минуте Матиас Курьор довел до 3:0, а точку в матче уже в компенсированное ко второму тайму времени поставил Игорь Зенькович.
Для «Кайсара» эта победа стала второй кряду. Команда с 39 очками идет седьмой строчке в турнирной таблице, тем самым сохранив прописку в