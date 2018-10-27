«Боруссия» Д не сумела обыграть «Герту» в Бундеслиге, «Бавария» одолела «Майнц»
Сегодня, 27 октября, состоялось несколько матчей 9-го тура немецкой Бундеслиги.
Сегодня, 27 октября, состоялось несколько матчей 9-го тура немецкой Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» принимала берлинскую «Герту». Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась вничью со счётом 2:2.
Хозяева вышли вперёд на 27-й минуте благодаря голу Джейдона Санчо. Под занавес первого тайма гости сравняли счёт — мяч забил Саломон Калу. На 61-й минуте Санчо оформил дубль, однако в добавленное время гости сумели уйти от поражения благодаря ещё одному голу Калу.
В параллельном матче «Ганновер-96» на своём поле уступил «Аугсбургу» со счётом 1:2. На голы Рани Хедиры и Альфреда Финнбогасона хозяева ответили точным ударом Илы Бебу.
Мюхненская «Бавария» в это время играла на выезде с «Майнцем» и сумела добиться победы со счётом 2:1.
Действующие чемпионы Германии вышли вперёд на 39-й минуте — мяч забил Леон Горецка. В начале второго тайма «Майнц» ответил голом
В параллельной встрече «Вольфсбург» на чужом поле сумел разгромить «Фортуну» со счётом 3:0. Голами в составе «волков» отметились Ваутер Вегорст, Йосип Брекало и Даниэль Гинчек.