«Боруссия» Д не сумела обыграть «Герту» в Бундеслиге, «Бавария» одолела «Майнц»

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Дортмундская «Боруссия» принимала берлинскую «Герту». Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась вничью со счётом 2:2.



Хозяева вышли вперёд на 27-й минуте благодаря голу Джейдона Санчо. Под занавес первого тайма гости сравняли счёт — мяч забил Саломон Калу. На 61-й минуте Санчо оформил дубль, однако в добавленное время гости сумели уйти от поражения благодаря ещё одному голу Калу.

В параллельном матче «Ганновер-96» на своём поле уступил «Аугсбургу» со счётом 1:2. На голы Рани Хедиры и Альфреда Финнбогасона хозяева ответили точным ударом Илы Бебу.

Мюхненская «Бавария» в это время играла на выезде с «Майнцем» и сумела добиться победы со счётом 2:1.



Действующие чемпионы Германии вышли вперёд на 39-й минуте — мяч забил Леон Горецка. В начале второго тайма «Майнц» ответил голом Жан-Поля Бутьюса, однако на 62-й минуте победу мюнхенцам принёс Тьяго Алькантара.