Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Леганес
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
Лион1
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм0
Борнмут3
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль4
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал К0
Шахтер Д3
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т2
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д2
Герта2
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-961
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Бавария2
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д0
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта3
Парма0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Уфа1
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна2
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона2
Райо Вальекано1
Все события
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Млада Болеслав» разгромила «Богемианс», Комличенко забил 12-й гол в 13 матчах

«Млада Болеслав» разгромила «Богемианс» в матче 13-го тура чемпионата Чехии — 3:0.

Наверх

Один из голов провел российский форвард Николай Комличенко. Он с большим отрывом лидирует в таблице чемпионата, забив 12 голов в 13 играх.

Чемпионат Чехии

Первая лига

13-й тур

«Млада Болеслав» — «Богемианс» — 3:0 (2:0).

Голы: Прикрыл, 6 (1:0). Комличенко, 35 (2:0). Джафич, 76 (3:0).

Млада-Болеслав
НовостиМатчиСоставСтатистика
Богемианс Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
Презентация Бердыева? Как «Рубин» готовится к «Спартаку»
Класико без Месси и Роналду. Оно вообще кому-нибудь нужно?
Медведева испортила себе первый этап Гран-при
«Уфа» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей
Экс-баскетболист сборной РФ составит компанию Кокорину и Мамаеву
«Ливерпуль» разгромил «Кардифф Сити» благодаря дублю Мане
«Ростов» принимает «Анжи» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь