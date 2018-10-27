«Млада Болеслав» разгромила «Богемианс», Комличенко забил 12-й гол в 13 матчах
«Млада Болеслав» разгромила «Богемианс» в матче 13-го тура чемпионата Чехии — 3:0.
«Млада Болеслав» разгромила «Богемианс» в матче 13-го тура чемпионата Чехии — 3:0.
Один из голов провел российский форвард Николай Комличенко. Он с большим отрывом лидирует в таблице чемпионата, забив 12 голов в 13 играх.
Чемпионат Чехии
Первая лига
13-й тур
«Млада Болеслав» — «Богемианс» — 3:0 (2:0).
Голы: Прикрыл, 6 (1:0). Комличенко, 35 (2:0). Джафич, 76 (3:0).