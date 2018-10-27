«Ливерпуль» разгромил «Кардифф Сити» благодаря дублю Мане

Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившийся на 10-й минуте. В середине второго тайма нападающий Садио Мане удвоил преимущество хозяев. На 77-й минуте защитник «Кардифф Сити» Каллум Патерсон сократил разницу в счёте. В концовке по голу забили форварды «Ливерпуля» Шердан Шакири и Мане.
В других матчах 10-го тура «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» в гостях разгромил «Фулхэм» (3:0), «Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0), «Хаддерсфилд Таун» на выезде потерпел крупное поражение от «Уотфорда» (0:3).