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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» разгромил «Кардифф Сити» благодаря дублю Мане

«Ливерпуль» одержал крупную победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Кардифф Сити».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившийся на 10-й минуте. В середине второго тайма нападающий Садио Мане удвоил преимущество хозяев. На 77-й минуте защитник «Кардифф Сити» Каллум Патерсон сократил разницу в счёте. В концовке по голу забили форварды «Ливерпуля» Шердан Шакири и Мане.

В других матчах 10-го тура «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» в гостях разгромил «Фулхэм» (3:0), «Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0), «Хаддерсфилд Таун» на выезде потерпел крупное поражение от «Уотфорда» (0:3).

Ливерпуль 4:1
Первый тайм: 1:0
Кардифф Сити
27.10.2018, 17:00 основной раунд: 10-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Нил Уорнок
Голы
10′ Мохамед Салах 11
66′ Садио Мане 10
84′ Джердан Шачири (М. Салах) 23
87′ Садио Мане (М. Салах) 10
13 Каллум Патерсон 77′
Составы
Алиссон 13
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
Альберто Морено 18
Трент Александр-Арнолд 66
Фабинью 3
Джорджиньо Вайналдум 5
Садио Мане 10
Мохамед Салах 11
61′ Адам Лаллана 20
Джердан Шачири 23
71′ Роберту Фирмину 9
Джеймс Милнер 7
1 Нил Этеридж
3 Джо Беннетт
4 Шон Моррисон
5 Брюно Экуэле Манга
22 Сол Бамба
13 Каллум Патерсон
21 Виктор Камараса
33 Джуниор Хойлетт
14 Бобби Рид 83′
10 Кеннет Зохоре
17 Арон Гюннарссон 73′
20 Лоик Дамур
11 Джош Мерфи 74′
23 Кадим Харрис
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 2
7 Удары в створ 1
8 Угловые 0
6 Фолы 4
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Стюарт Аттуэлл (Англия)
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