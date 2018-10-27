Снейдер забил два мяча за полторы минуты и оформил самый быстрый дубль в карьере
Бывший футболист сборной Голландии Уэсли Снейдер оформил свой, возможно, самый быстрый дубль в карьере.
Бывший футболист сборной Голландии Уэсли Снейдер оформил свой, возможно, самый быстрый дубль в карьере.
34-летний хавбек, ныне выступающий за катарскую «Аль-Гарафу», поучаствовал в разгроме над клубом «Аль-Хор» — 6:0 в рамках десятого тура чемпионата страны.
Сначала на 50-й минуте Снейдер красиво перекинул вратаря ударом с линии штрафной, а через полторы минуты огорчил его снова, реализовав выход один на один.
Напомним, Снейдер выступает за «Аль-Гарафу» с января 2018 года, перейдя из французской «Ниццы» на правах свободного агента. В сентябре полузащитник провел прощальный матч за сборную.