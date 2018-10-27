Снейдер забил два мяча за полторы минуты и оформил самый быстрый дубль в карьере

Источник: РИА "Новости"

34-летний хавбек, ныне выступающий за катарскую «Аль-Гарафу», поучаствовал в разгроме над клубом «Аль-Хор» — 6:0 в рамках десятого тура чемпионата страны.

Сначала на 50-й минуте Снейдер красиво перекинул вратаря ударом с линии штрафной, а через полторы минуты огорчил его снова, реализовав выход один на один.