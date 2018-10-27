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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» без Черышева не сумела на выезде обыграть «Атлетик»

В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился матч местного «Атлетика» с «Валенсией» в рамках 10-го тура испанской Примеры.

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Команды не сумели отличиться забитыми мячами за 90 минут встречи. Отметим, что участия в игре не принимал российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев, который в настоящий момент восстанавливается после ушиба камбаловидной мышцы, полученного во встрече с «Леганесом» в прошлые выходные.

«Валенсия» после ничьей с «Атлетиком» временно поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 11 очков. Баскская команда, в свою очередь, — на 16-м месте и отстаёт от «летучих мышей» на одно очко. В следующем туре «Атлетик» сыграет с «Эспаньолом», «Валенсия» — с «Жироной».

Атлетик 0:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
27.10.2018, 17:15 основной раунд: 10-й тур San Mames Barria
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Марселино Гарсия Тораль
Составы
Яго Эррерин 13
Иньиго Мартинес 4
Йерай Альварес 5
77′ Юри Берчиче 12
20′ Андер Капа 21
Микель Сан-Хосе 6
Дани Гарсия 16
Эскудеро Рауль Гарсия 22
79′ Микель Рико 17
Гоньи Икер Муниаин 10
89′ Маркель Сусаэта 14
Унаи Лопес 23
69′ Ариц Адурис 20
Иньяки Уильямс 9
13 Норберту Мурара Нету
3 Рубен Везу 16′
5 Габриэл Паулиста
14 Хосе Гайя 90+2′
24 Эсекиэль Гарай
6 Жоффре Кондогбья
10 Даниэль Парехо
17 Франсис Кокелен
19 Морено Родриго
8 Карлос Солер 70′ 35′
18 Даниэль Васс 74′
23 Миши Батшуайи 45′ 38′
9 Кевин Гамейро
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 3
5 Угловые 2
25 Фолы 22
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
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Красная карточка
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