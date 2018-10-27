«Валенсия» без Черышева не сумела на выезде обыграть «Атлетик»

Команды не сумели отличиться забитыми мячами за 90 минут встречи. Отметим, что участия в игре не принимал российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев, который в настоящий момент восстанавливается после ушиба камбаловидной мышцы, полученного во встрече с «Леганесом» в прошлые выходные.



«Валенсия» после ничьей с «Атлетиком» временно поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 11 очков. Баскская команда, в свою очередь, — на 16-м месте и отстаёт от «летучих мышей» на одно очко. В следующем туре «Атлетик» сыграет с «Эспаньолом», «Валенсия» — с «Жироной».