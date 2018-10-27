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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин наступил на соперника и был удален

Очень некрасивый момент.

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Источник: РИА "Новости"

Спортивные медиа заполонили пугающие сообщения: Аршавин наступил на голову соперника. Не будем спорить с формулировкой, но утверждать, что так оно и было — тоже. В этом эпизоде Андрей получил прямую красную карточку, но явной агрессии в его действиях не было.

Скорее, просто спонтанное желание выцарапать мяч у соперника. Вот, смотрите сами (с 4 минуты).

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Аршавин отправился в подтрибунку на 86-й минуте, а его «Кайрат» проиграл «Иртышу» (0:1). Теперь Аршавин пропустит следующую игру чемпионата. Их, судя по всему, у него осталось немного.

«Если Андрей Сергеевич захочет еще поиграть, будем с ним это обсуждать», — недавно сказал председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Хочет ли этого Андрей Сергеевич пока непонятно, но чемпионство в этом сезоне снова прошло мимо. В этом туре «Астана» досрочно выиграла лигу, а «Кайрат» остался вторым.

Такое бывало раньше?

Не то, чтобы Аршавин конфликтный игрок, но в Казахстане подобных историй с его участием стало на порядок больше, чем раньше. Однажды он спровоцировал потасовку на поле после забитого гола после того, как кто-то потрепал его за ухо.

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Чуть позже завёлся в эпизоде с Маркосом Пиззелли, что в общем-то выглядело комично.

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Футбола в его казахской истории всё равно больше — время от времени его признают лучшим футболистом лиги, а местные журналисты утверждают, что недавно он сел за книгу. И нет, это не ответный дисс Барановской, а мысли Аршавина о «Кайрате».

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