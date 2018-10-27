«Лион» победил «Анже» в матче чемпионата Франции

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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы в составе «Лиона» забили Уссем Ауар на 63-й минуте и Мемфис Депай (87).

«Анже», оставшийся в меньшинстве на 34-й минуте после удаления защитника Исмаэля Траоре, на 88-й минуте смог отыграть один мяч благодаря точному удару Кристиана Лопеса.