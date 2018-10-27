«Лион» победил «Анже» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты «Лиона» одержали победу над «Анже» в выездном матче 11-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты «Лиона» одержали победу над «Анже» в выездном матче 11-го тура чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы в составе «Лиона» забили Уссем Ауар на 63-й минуте и Мемфис Депай (87).
«Анже», оставшийся в меньшинстве на 34-й минуте после удаления защитника Исмаэля Траоре, на 88-й минуте смог отыграть один мяч благодаря точному удару Кристиана Лопеса.
В следующем туре «Лион» дома 3 ноября сыграет с «Бордо», а «Анже» днем позже на выезде встретится с «Сент-Этьеном».
|Стефан Мулен
|Брюно Женезьо
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|2
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)