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21:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Лион» победил «Анже» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты «Лиона» одержали победу над «Анже» в выездном матче 11-го тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы в составе «Лиона» забили Уссем Ауар на 63-й минуте и Мемфис Депай (87).

«Анже», оставшийся в меньшинстве на 34-й минуте после удаления защитника Исмаэля Траоре, на 88-й минуте смог отыграть один мяч благодаря точному удару Кристиана Лопеса.

В следующем туре «Лион» дома 3 ноября сыграет с «Бордо», а «Анже» днем позже на выезде встретится с «Сент-Этьеном».

Анже 1:2
Первый тайм: 0:0
Лион
27.10.2018, 18:00 основной раунд: 11-й тур Raymond Kopa
Главные тренеры
Стефан Мулен Брюно Женезьо
Голы
88′ Кристиан Лопес 9
8 Уссем Ауар 63′
11 Мемфис Депай 87′
Составы
Людовик Бютель 16
34′ Исмаэль Траоре 8
Ромен Тома 24
Абдулай Бамба 25
Венсан Мансо 29
Шейк Ндой 17
Батист Сантамария 18
Джефф Рейне-Аделаида 22
64′ Пьеррик Капель 15
Анжело Фюльжини 10
36′ Флавьен Тэ 20
39′ Матео Павлович 4
78′ Стефан Баокен 19
85′ Кристиан Лопес 9
1 Антони Лопеш
4 Рафаэл да Силва 90+4′
5 Джейсон Денайер
6 Антониу Марселу 13′
20 Фернанду де Оливейра Марсал 73′
8 Уссем Ауар
28 Танги Ндомбеле 57′
29 Люка Тузар
9 Мусса Дембеле
12 Жордан Ферри 55′
11 Мемфис Депай
10 Бертран Траоре 82′ 81′
7 Мартен Террье
Статистика
2 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 5
7 Угловые 0
9 Фолы 10
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
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