Топ-клубы намерены остановить рост зарплат игроков. В футболе грядет революция

Английский The Sun опубликовал интересный инсайд, основанный на информации анонимного функционера одного из топ-клубов Европы. Согласно нему, уже полгода владельцы и президенты ведущих клубов Европы разрабатывают пакт, который будет направлен на остановку роста зарплат футболистов.

Руководства клубов обеспокоены тем, что каждый год финансовые аппетиты игроков и их агентов растут. А с ними — и цена на игроков. Договоренность между топ-клубами должна будет установить максимально допустимую зарплату футболистов, и за эту черту переходить будет запрещено. Интересно, есть ли среди этиъх функционеров шейхи из «ПСЖ» и «Манчестер Сити»? Вряд ли они поймут.

«Некоторые финансовые запросы игроков и их агентов — просто нереальные, — говорит функционер. — Так больше продолжаться не может, должна быть граница. Игроки и агенты всегда будут хотеть получать больше, но, если пакт будет принят, игрокам и их агентам придется искать те варианты, которые будут готовы удовлетворить их запросы. А таковых просто не будет».

Если это правда, то в современном футболе грядет настоящая революция. Очень вероятно, что доходы по контрактам топ-игроков сильно упадут, а футболисты уровня Роналду или Месси рано или поздно начнут возмущаться, почему условный Дибала, которого «Юве» также будет стараться сохранить на максимально допустимом контракте, получает столько же, сколько легенды футбола. И как будут контролироваться зарплаты игроков, которые легко можно скрывать и переводить часть доходов на карточки футболистов без разглашения информации. Если удастся уладить такие нюансы, пакт должен будет поменять футбол в лучшую сторону.

Альтернативную точку зрения высказал тренер «Бернли» Шон Дайч: