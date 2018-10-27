Топ-клубы намерены остановить рост зарплат игроков. В футболе грядет революция
Клубам надоели постоянно растущие аппетиты футболистов и агентов.
Клубам надоели постоянно растущие аппетиты футболистов и агентов.
Английский The Sun опубликовал интересный инсайд, основанный на информации анонимного функционера одного из
Руководства клубов обеспокоены тем, что каждый год финансовые аппетиты игроков и их агентов растут. А с ними — и цена на игроков. Договоренность между
«Некоторые финансовые запросы игроков и их агентов — просто нереальные, — говорит функционер. — Так больше продолжаться не может, должна быть граница. Игроки и агенты всегда будут хотеть получать больше, но, если пакт будет принят, игрокам и их агентам придется искать те варианты, которые будут готовы удовлетворить их запросы. А таковых просто не будет».
Если это правда, то в современном футболе грядет настоящая революция. Очень вероятно, что доходы по контрактам
Альтернативную точку зрения высказал тренер «Бернли» Шон Дайч:
«Это крупный бизнес, который вряд ли изменится. Возьмем, к примеру, Дэниэла Рэдклиффа. Он снимался в первой части “Гарри Поттера” в 13 лет и заработал 150 тысяч фунтов. Вы думаете, после второй части он получил те же 150 тысяч? Конечно, нет. Потом был третий фильм, в 15 лет он получил, к примеру, 15 миллионов. Четвертая — 19-летний Рэдклифф получает около 35. Никто же не говорит: “Нет, нет, нет, заплатите ему 150 тыс., как за первую часть фильма”. Так почему же в спорте эта ситуация должна быть другой?».