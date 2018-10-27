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21:23 (мск), источник: Sport24

Топ-клубы намерены остановить рост зарплат игроков. В футболе грядет революция

Клубам надоели постоянно растущие аппетиты футболистов и агентов.

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Английский The Sun опубликовал интересный инсайд, основанный на информации анонимного функционера одного из топ-клубов Европы. Согласно нему, уже полгода владельцы и президенты ведущих клубов Европы разрабатывают пакт, который будет направлен на остановку роста зарплат футболистов.

Руководства клубов обеспокоены тем, что каждый год финансовые аппетиты игроков и их агентов растут. А с ними — и цена на игроков. Договоренность между топ-клубами должна будет установить максимально допустимую зарплату футболистов, и за эту черту переходить будет запрещено. Интересно, есть ли среди этиъх функционеров шейхи из «ПСЖ» и «Манчестер Сити»? Вряд ли они поймут.

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«Некоторые финансовые запросы игроков и их агентов — просто нереальные, — говорит функционер. — Так больше продолжаться не может, должна быть граница. Игроки и агенты всегда будут хотеть получать больше, но, если пакт будет принят, игрокам и их агентам придется искать те варианты, которые будут готовы удовлетворить их запросы. А таковых просто не будет».

Если это правда, то в современном футболе грядет настоящая революция. Очень вероятно, что доходы по контрактам топ-игроков сильно упадут, а футболисты уровня Роналду или Месси рано или поздно начнут возмущаться, почему условный Дибала, которого «Юве» также будет стараться сохранить на максимально допустимом контракте, получает столько же, сколько легенды футбола. И как будут контролироваться зарплаты игроков, которые легко можно скрывать и переводить часть доходов на карточки футболистов без разглашения информации. Если удастся уладить такие нюансы, пакт должен будет поменять футбол в лучшую сторону.

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Альтернативную точку зрения высказал тренер «Бернли» Шон Дайч:

«Это крупный бизнес, который вряд ли изменится. Возьмем, к примеру, Дэниэла Рэдклиффа. Он снимался в первой части “Гарри Поттера” в 13 лет и заработал 150 тысяч фунтов. Вы думаете, после второй части он получил те же 150 тысяч? Конечно, нет. Потом был третий фильм, в 15 лет он получил, к примеру, 15 миллионов. Четвертая — 19-летний Рэдклифф получает около 35. Никто же не говорит: “Нет, нет, нет, заплатите ему 150 тыс., как за первую часть фильма”. Так почему же в спорте эта ситуация должна быть другой?».

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