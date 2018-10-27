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21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ньюкасл» выдал худший за 120 лет старт сезона в чемпионате Англии

«Ньюкасл» не сумел одержать победу в выездном матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся сегодня, 27 октября, и завершился со счётом 0:0.

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Таким образом, команда Рафаэля Бенитеса не выиграла ни одной встречи в нынешней кампании чемпионата Англии. Как сообщает Opta Sport в «Твиттере», «сороки» выдали настолько неудачный старт сезона в лиге во второй раз в своей истории и впервые за 120 лет. В последний раз «Ньюкасл» не сумел одержать ни одной победы в 10 стартовых турах чемпионата в сезоне-1898/99.

«Сороки» после 10 туров находятся в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда трижды сыграла вничью, потерпела семь поражений и имеет в активе три очка.

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