«Ньюкасл» выдал худший за 120 лет старт сезона в чемпионате Англии

Таким образом, команда Рафаэля Бенитеса не выиграла ни одной встречи в нынешней кампании чемпионата Англии. Как сообщает Opta Sport в «Твиттере», «сороки» выдали настолько неудачный старт сезона в лиге во второй раз в своей истории и впервые за 120 лет. В последний раз «Ньюкасл» не сумел одержать ни одной победы в 10 стартовых турах чемпионата в сезоне-1898/99.



«Сороки» после 10 туров находятся в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда трижды сыграла вничью, потерпела семь поражений и имеет в активе три очка.