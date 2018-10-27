Дубль Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в сезоне

Источник: Reuters

У победителей встречи дубль оформил Криштиану Роналду, забив на 54-й и 70-й минутах, а у хозяев поля на 28-й минуте отличился Франческо Капуто.

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Ювентус ушел от первого поражения в сезоне и с 28 очками лидирует в турнирной таблице, а Эмполи расположился на 18-й строчке, имея в активе шесть очков.

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