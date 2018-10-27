Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен0
Нант2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль1
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако1
Дижон2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тулуза0
Монпелье2
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм4
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта4
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте2
Леганес0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи1
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже1
Лион2
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм0
Борнмут3
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль4
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал К0
Шахтер Д3
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т2
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д2
Герта2
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-961
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Бавария2
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д0
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта3
Парма0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Уфа1
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна2
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона2
Райо Вальекано1
Все события
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
21:44 (мск), источник: Советский спорт

Дубль Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в сезоне

В матче десятого тура чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Эмполи 2:1.

Наверх
Источник: Reuters

У победителей встречи дубль оформил Криштиану Роналду, забив на 54-й и 70-й минутах, а у хозяев поля на 28-й минуте отличился Франческо Капуто.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ювентус ушел от первого поражения в сезоне и с 28 очками лидирует в турнирной таблице, а Эмполи расположился на 18-й строчке, имея в активе шесть очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре Старая синьора 3 ноября примет Кальяри, а синие днем ранее на выезде сыграют с Наполи.

Эмполи 1:2
Первый тайм: 1:0
Ювентус
27.10.2018, 19:00 основной раунд: 10-й тур Carlo Castellani
Главные тренеры
Аурелио Андреаццоли Массимилиано Аллегри
Голы
28′ Франческо Капуто (Р. Крунич) 11
7 Криштиану Роналду 54′
7 Криштиану Роналду (Б. Матюиди) 70′
Составы
Иван Проведель 1
Джованни Ди Лоренцо 2
Доменико Майетта 22
Матиас Сильвестре 26
Исмаэль Беннасер 10
Африйе Акуа 18
Раде Крунич 33
Франческо Капуто 11
69′ Лука Антонелли 13
Мануэль Паскуаль 23
75′ Миха Зайц 6
90+1′ Салих Учан 48
58′ 82′ Хамед Джуниор Траоре 8
Антонио Ла Гумина 20
1 Войчех Щенсны
12 Алекс Сандру
19 Леонардо Бонуччи
24 Даниэле Ругани
14 Блез Матюиди
30 Родриго Бентанкур 45+3′
7 Криштиану Роналду
10 Пауло Дибала 78′
2 Маттиа Де Шильо 90′
15 Андреа Барцальи
5 Миралем Пьянич 80′
11 Дуглас Коста
33 Федерико Бернардески 66′ 43′
16 Хуан Куадрадо
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 20
2 Удары в створ 7
6 Угловые 10
13 Фолы 21
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эмполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Сижу во втором ряду, радуюсь. И тут Хабиб прыгнгул!"
"Может, он остался добрым?" - что говорят о Кокорине в его родных Валуйках
Презентация Бердыева? Как «Рубин» готовится к «Спартаку»
«Арсенал» — «Оренбург»: ничья и «удар скорпиона» в Туле
Аршавин наступил на соперника и был удален (видео)
Экс-баскетболист сборной РФ составит компанию Кокорину и Мамаеву
Топ-клубы намерены остановить рост зарплат футболистов
«Ливерпуль» разгромил «Кардифф Сити» благодаря дублю Мане
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь