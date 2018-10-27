Дубль Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в сезоне
В матче десятого тура чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Эмполи 2:1.
В матче десятого тура чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Эмполи 2:1.
У победителей встречи дубль оформил Криштиану Роналду, забив на 54-й и 70-й минутах, а у хозяев поля на 28-й минуте отличился Франческо Капуто.
Ювентус ушел от первого поражения в сезоне и с 28 очками лидирует в турнирной таблице, а Эмполи расположился на 18-й строчке, имея в активе шесть очков.
В следующем туре Старая синьора 3 ноября примет Кальяри, а синие днем ранее на выезде сыграют с Наполи.
|Аурелио Андреаццоли
|Массимилиано Аллегри
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|20
|2
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|10
|13
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе (Италия)