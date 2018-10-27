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22:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Хоффенхайм» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Хоффенхайм» в большинстве разгромил «Штутгарт» в домашнем матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.

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Субботняя игра в Зинсхайме завершилась победой «Хоффенхайма» со счетом 4:0. Дубль сделал Исхак Бельфодил (57-я и 60-я минуты), еще по голу забили Джошуа Бренет (48) и Жоэлинтон (51). На 8-й минуте с поля был удален защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа.

Следующий матч «Хоффенхайм» проведет 3 ноября на выезде против «Байера». «Штутгарт» днем ранее примет «Айнтрахт».

Хоффенхайм 4:0
Первый тайм: 0:0
Штутгарт
27.10.2018, 19:30 основной раунд: 9-й тур WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн Маркус Вайнцирль
Голы
48′ Джошуа Бренет 2
51′ Жоэлинтон (Дж. Бренет) 34
57′ Исак Бельфодиль (Жоэлинтон) 19
60′ Исак Бельфодиль 19
Составы
Оливер Бауманн 1
Джошуа Бренет 2
Эрмин Бичакчич 4
Кевин Фогт 22
Стивен Цубер 17
Рейс Нелсон 9
Исак Бельфодиль 19
Жоэлинтон 34
62′ Павел Кадержабек 3
Ховард Нордтвейт 6
40′ Флориан Гриллич 11
41′ Керем Демирбай 10
61′ Андрей Крамарич 27
Винченцо Грифо 32
1 Рон-Роберт Цилер
2 Эмилиано Инсуа 8′
5 Тимо Баумгартль
21 Бенжамен Павар
28 Хольгер Бадштубер
6 Сантьяго Аскасибар 35′
20 Кристиан Гентнер
22 Николас Гонсалес
7 Пабло Маффео 76′
32 Андреас Бек
17 Эрик Томми 85′
31 Беркай Озджан
27 Марио Гомес 56′
36 Ханс Нуну Сарпей
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
23 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 0
6 Угловые 3
12 Фолы 9
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Франк Вилленборг (Германия)
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