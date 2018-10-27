«Хоффенхайм» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Хоффенхайм» в большинстве разгромил «Штутгарт» в домашнем матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Хоффенхайм» в большинстве разгромил «Штутгарт» в домашнем матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
Субботняя игра в Зинсхайме завершилась победой «Хоффенхайма» со счетом 4:0. Дубль сделал Исхак Бельфодил (57-я и 60-я минуты), еще по голу забили Джошуа Бренет (48) и Жоэлинтон (51). На 8-й минуте с поля был удален защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа.
Следующий матч «Хоффенхайм» проведет 3 ноября на выезде против «Байера». «Штутгарт» днем ранее примет «Айнтрахт».
|Хоффенхайм
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4:0
Первый тайм: 0:0
|Штутгарт
|Юлиан Нагельсманн
|Маркус Вайнцирль
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|23
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|0
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Франк Вилленборг (Германия)