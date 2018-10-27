«Хоффенхайм» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

Субботняя игра в Зинсхайме завершилась победой «Хоффенхайма» со счетом 4:0. Дубль сделал Исхак Бельфодил (57-я и 60-я минуты), еще по голу забили Джошуа Бренет (48) и Жоэлинтон (51). На 8-й минуте с поля был удален защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа.