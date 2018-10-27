«Лестер» и «Вест Хэм» сыграли вничью в десятом туре АПЛ
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Лестер» и «Вест Хэм» не выявили победителя в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Лестер» и «Вест Хэм» не выявили победителя в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Лестера», завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил Фабиан Бальбуэна (30-я минута), хозяевам сравнять счет помог Оньинье Уилфред Ндиди (89). «Вест Хэм» с 38-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марка Нобла.
|Лестер
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1:1
Первый тайм: 0:1
|Вест Хэм Юнайтед
|Клод Пюэль
|Мануэль Пеллегрини
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|21
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|17
|Фолы
|5
|7
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)