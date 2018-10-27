«Лестер» и «Вест Хэм» сыграли вничью в десятом туре АПЛ

Встреча, прошедшая на поле «Лестера», завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил Фабиан Бальбуэна (30-я минута), хозяевам сравнять счет помог Оньинье Уилфред Ндиди (89). «Вест Хэм» с 38-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марка Нобла.