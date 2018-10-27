Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен0
Нант2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль1
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако1
Дижон2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тулуза0
Монпелье2
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм4
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта4
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте2
Леганес0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи1
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже1
Лион2
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм0
Борнмут3
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль4
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал К0
Шахтер Д3
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т2
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д2
Герта2
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-961
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Бавария2
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д0
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта3
Парма0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Уфа1
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна2
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона2
Райо Вальекано1
Все события
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
22:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Лестер» и «Вест Хэм» сыграли вничью в десятом туре АПЛ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Лестер» и «Вест Хэм» не выявили победителя в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на поле «Лестера», завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил Фабиан Бальбуэна (30-я минута), хозяевам сравнять счет помог Оньинье Уилфред Ндиди (89). «Вест Хэм» с 38-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марка Нобла.

Лестер 1:1
Первый тайм: 0:1
Вест Хэм Юнайтед
27.10.2018, 19:30 основной раунд: 10-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Клод Пюэль Мануэль Пеллегрини
Голы
89′ Уилфред Ндиди (Д. Грэй) 25
4 Фабиан Бальбуэна 30′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Бен Чилвелл 3
Гарри Магуайр 15
Джеймс Мэддисон 10
Марк Олбрайтон 11
Дэниел Амарти 18
Висенте де ла Фуэнте Иборра 21
Уилфред Ндиди 25
47′ 80′ Чаглар Сеюнджю 4
Синдзи Окадзаки 20
61′ Келечи Ихеаначо 8
Демарэй Грэй 7
45′ Рашид Геззаль 31
Джейми Варди 9
1 Лукаш Фабяньски
4 Фабиан Бальбуэна
5 Пабло Сабалета 85′
23 Исса Диоп
26 Артур Масуаку
41 Деклан Райс
16 Марк Нобл 38′
11 Роберт Снодграсс
8 Перейра Гомес Фелипе Андерсон 81′
21 Анджело Огбонна
17 Хавьер Эрнандес 61′
30 Майкл Антонио
45 Грэди Диангана 75′
3 Аарон Крессуэлл
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
21 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 3
8 Угловые 0
17 Фолы 5
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Кокорину и Мамаеву выдали мяч в СИЗО
Что показали записи камер наблюдения в метро Рима
Презентация Бердыева? Как «Рубин» готовится к «Спартаку»
«Арсенал» — «Оренбург»: ничья и «удар скорпиона» в Туле
Дубль Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в сезоне
Аршавин наступил на соперника и был удален (видео)
Экс-баскетболист сборной РФ составит компанию Кокорину и Мамаеву
Топ-клубы намерены остановить рост зарплат футболистов
«Ливерпуль» разгромил «Кардифф Сити» благодаря дублю Мане
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь