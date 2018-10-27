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22:17 (мск), источник: Советский спорт

Аспас обошел Месси в списке бомбардиров примеры, трижды забив «Эйбару» (видео)

Нападающий Сельты Яго Аспас в матче десятого тура чемпионата Испании с Эйбаром (4:0) оформил хет-трик и вышел в лидеры списка бомбардиров примеры.

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31-летний испанец открыл счет в игре на пятой минуте, перебросив голкипера, находясь в пределах штрафной.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 36-й минуте Яго повторил трюк с перебрасыванием вратаря, но на этот раз из-за пределов штрафной.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 82-й минуте Аспас поставил точку в матче, перехватив пас защитника Эйбара вратарю и забив с близкой дистанции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Аспас с восемью голами вышел в лидеры списка бомбардиров примеры, обойдя по этому показателю нападающего Барселоны Лионеля Месси, на счету которого семь мячей в чемпионате Испании.

Сельта 4:0
Первый тайм: 2:0
Эйбар
27.10.2018, 19:30 основной раунд: 10-й тур Balaidos
Главные тренеры
Антонио Мохамед Хосе Луис Мендилибар
Голы
5′ Яго Аспас (Д. Хункa) 10
36′ Яго Аспас (Б. Мендес) 10
56′ Брайс Мендес (У. Мальо) 23
82′ Яго Аспас 10
Составы
Серхио Альварес 1
Уго Мальо 2
Давид Хункa 17
Густаво Даниэль Кабраль 22
Факундо Ронкалья 24
Фран Бельтран 8
Станислав Лоботка 14
Брайс Мендес 23
81′ Софьян Буфаль 19
Пионе Систо 11
74′ Эмре Мор 7
Окай Йокушлу 5
85′ Яго Аспас 10
Деннис Эккерт 32
13 Унамуно Асьер Риесго
11 Рубен Пенья
23 Анайц Арбилья
8 Папакули Диоп
24 Хоан Хордан
14 Фабиан Орельяна
16 Пабло Де Бласис
17 Энрике Гарсия Кике
3 Педро Бигас 68′
20 Марк Кукурелья
15 Вальдес Диас Хосе Анхель 68′
6 Серхио Диас Альварес
9 Аметльер Серхио Энрич 57′
19 Диас де Оливейра Шарлес
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
6 Удары в створ 5
2 Угловые 8
9 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
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