Аспас обошел Месси в списке бомбардиров примеры, трижды забив «Эйбару» (видео)

31-летний испанец открыл счет в игре на пятой минуте, перебросив голкипера, находясь в пределах штрафной.

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На 36-й минуте Яго повторил трюк с перебрасыванием вратаря, но на этот раз из-за пределов штрафной.

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На 82-й минуте Аспас поставил точку в матче, перехватив пас защитника Эйбара вратарю и забив с близкой дистанции.

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