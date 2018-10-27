Аспас обошел Месси в списке бомбардиров примеры, трижды забив «Эйбару» (видео)
Нападающий Сельты Яго Аспас в матче десятого тура чемпионата Испании с Эйбаром (4:0) оформил
Нападающий Сельты Яго Аспас в матче десятого тура чемпионата Испании с Эйбаром (4:0) оформил
31-летний испанец открыл счет в игре на пятой минуте, перебросив голкипера, находясь в пределах штрафной.
На 36-й минуте Яго повторил трюк с перебрасыванием вратаря, но на этот раз
На 82-й минуте Аспас поставил точку в матче, перехватив пас защитника Эйбара вратарю и забив с близкой дистанции.
Таким образом, Аспас с восемью голами вышел в лидеры списка бомбардиров примеры, обойдя по этому показателю нападающего Барселоны Лионеля Месси, на счету которого семь мячей в чемпионате Испании.
|Антонио Мохамед
|Хосе Луис Мендилибар
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|6
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)