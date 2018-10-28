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02:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» из-за автогола упустила победу в матче с «Торино» в Серии А

«Фиорентина» не сумела обыграть «Торино» в матче 10-го тура итальянской Серии А.

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Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча полузащитник «Фиорентины» Марко Бенасси, отличившийся в начале игры. «Торино» ушёл от поражения благодаря автоголу вратаря гостей Альбана Лафона на 13-й минуте.

«Фиорентина», набрав 15 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (14) — 9-е.

В следующем туре команда из Флоренции на своём поле сыграет с римской «Ромой» (3 ноября), туринский клуб в гостях встретится с «Сампдорией» из Генуи (4 ноября).

Действующим чемпионом Серии А является «Ювентус». В минувшем сезоне команда Массимилиано Аллегри набрала 95 очков в 38 матчах.

Торино 1:1
Первый тайм: 1:1
Фиорентина
27.10.2018, 21:30 основной раунд: 10-й тур Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер Маццарри Стефано Пиоли
Голы
13′ Альбан Лафон 1
24 Марко Бенасси 2′
Составы
Сальваторе Сиригу 39
Армандо Иццо 5
Коффи Джиджи 30
Николя Нкулу 33
Ола Эйна 34
70′ Суалихо Мейте 23
24′ Томас Ринкон 88
Андреа Белотти 9
83′ Лоренцо Де Сильвестри 29
Витторио Париджини 27
65′ Даниэле Базелли 8
Симоне Дзадза 11
85′ Сильва Яго Фальке 14
Роберто Сориано 6
1 Альбан Лафон
3 Кристиано Бираги
4 Никола Миленкович 6′
20 Херман Пеццела
31 Витор Угу
17 Жордан Верету 82′
11 Кевин Миральяс 76′
25 Федерико Кьеза
7 Валентен Эйсерик 45′
8 Жерсон 67′
24 Марко Бенасси 84′
14 Бриан Дабо
26 Эдмилсон Фернандес 45′
9 Джованни Симеоне
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 5
5 Угловые 5
15 Фолы 22
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фиорентина
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