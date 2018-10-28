«Фиорентина» из-за автогола упустила победу в матче с «Торино» в Серии А

Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча полузащитник «Фиорентины» Марко Бенасси, отличившийся в начале игры. «Торино» ушёл от поражения благодаря автоголу вратаря гостей Альбана Лафона на 13-й минуте.

«Фиорентина», набрав 15 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (14) — 9-е.

В следующем туре команда из Флоренции на своём поле сыграет с римской «Ромой» (3 ноября), туринский клуб в гостях встретится с «Сампдорией» из Генуи (4 ноября).