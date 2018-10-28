«Монако» вязнет на дне. Куда попал Головин?

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Кому нужен Анри?

Жители Монте-Карло неисправимы. Давно известно, что стадион «Луи II» — это горе французской лиги. Знаменитая арена, которая когда-то была постоянным домом Суперкубка УЕФА, в матчах чемпионата едва заполняется наполовину. В прошлом сезоне стадион на Лазурном берегу занял последнее место по посещаемости в лиге (в среднем 9243 зрителя на матч), хотя «Монако» играл успешно и зрелищно.

И даже такое событие, как первый домашний матч Тьерри Анри в качестве главного тренера команды, не растормошил местную публику. Что совсем не удивительно — вряд ли многочисленным бизнесменам из других стран интересен футбол и лично бывший нападающий «Монако» и «Арсенала».

13 травмированных

Конечно, дело не только в населении Монте-Карло, но и в результатах команды. В среду южане прервали серию из пяти поражений, сыграв вничью с «Брюгге», однако безвыигрышная серия во всех турнирах продолжилась. Что-то нужно было менять, и Анри занялся перестановками, пусть и вынужденно. По сравнению с матчем в Бельгии тренер сделал пять замен, и четыре из них связаны с травмами или дисквалификациями — Сидибе и Йоветич получили повреждения, Раджи не мог играть из-за удаления, а вратарь Бенальо выздоровел за день до матча (в предыдущей встрече ворота «Монако» защищал четвертый голкипер). Кроме того, Анри поменял схему — вместо 3−4−3 он выбрал 4−3−2−1.

Прямо перед стартовым свистком Анри пришлось сделать еще одну экстренную замену — один из моторов команды Шадли травмировался на разминке, и вместо него в основу был включен Баррека. Бельгиец стал 13-м футболистом в лазарете «Монако» — из них можно было бы слепить мощную команду с качественным вратарем Субашичем и бомбардиром Фалькао.

Из-за этой перестановки команде пришлось подправить расстановку — Баррека вышел на левый фланг обороны, а оттуда выше переместился Аолу. Роль Головина же не изменилась: он, как и в матчах с «Брюгге» и «Страсбуром», был отряжен патрулировать правую бровку.

Главный по угловым

Но есть еще одна вещь, которая напрямую повлияла на россиянина. В двух предыдущих встречах при Анри Шадли подавал абсолютно все угловые, однако теперь этим бременем наделили нашего полузащитника. В первом тайме Головин подал четыре угловых, однако ни один из них прямой угрозы воротам «Дижона» не нес.

Зато в позиционной игре хавбек действовал остро. На 15-й минуте Головин влетел в штрафную и отправил мяч низом в дальний угол. Если бы ворота располагались сантиметров на 30 левее, то это был бы первый гол хавбека во Франции. Но в матче с «Дижоном» забил не он, а защитник Хенрикс — интересно, что 21-летний немец за три сезона в родном «Байере» ни разу не забил, а в чемпионате Франции отличился уже в седьмой игре.

Почти последние

«Дижон», как и «Монако», перед туром болтался в хвосте таблицы и в семи осенних матчах забил только два гола (один из них с пенальти). Но визит в Монте-Карло превратил аутсайдера в середняка — до перерыва «Дижон» сравнял счет после очередного выхода один на один, а на исходе часа вышел вперед.

В атаке, кажется, что-то пытался создать один только Головин. Россиянин раздавал различные передачи, в штрафную, но либо партнеры теряли мяч после получения паса, либо ужасно обрабатывали его, либо залезали в офсайд. Отчаявшись, Головин даже попытался соорудить гол в одиночку — в одном из моментов при прессинге хавбек выдернулся со своей позиции и заставил голкипера ошибиться. Жаль только, мяч отскочил не в ворота, а в аут.

«Дижон» не боялся хозяев и продолжал лезть в атаку даже при счете 2:1 в свою пользу. Но «Монако» все-таки забил: подачу со «стандарта» вышедшего на замену Траоре поймал капитан Глик и, как выяснилось, принес хозяевам ничью.