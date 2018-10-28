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02:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» вязнет на дне. Куда попал Головин?

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Дижон» и «Монако» не выявили победителя (2:2). Безвыигрышная серия команды из княжества достигла 13 встреч.

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Источник: Reuters

Кому нужен Анри?

Жители Монте-Карло неисправимы. Давно известно, что стадион «Луи II» — это горе французской лиги. Знаменитая арена, которая когда-то была постоянным домом Суперкубка УЕФА, в матчах чемпионата едва заполняется наполовину. В прошлом сезоне стадион на Лазурном берегу занял последнее место по посещаемости в лиге (в среднем 9243 зрителя на матч), хотя «Монако» играл успешно и зрелищно.

И даже такое событие, как первый домашний матч Тьерри Анри в качестве главного тренера команды, не растормошил местную публику. Что совсем не удивительно — вряд ли многочисленным бизнесменам из других стран интересен футбол и лично бывший нападающий «Монако» и «Арсенала».

13 травмированных

Конечно, дело не только в населении Монте-Карло, но и в результатах команды. В среду южане прервали серию из пяти поражений, сыграв вничью с «Брюгге», однако безвыигрышная серия во всех турнирах продолжилась. Что-то нужно было менять, и Анри занялся перестановками, пусть и вынужденно. По сравнению с матчем в Бельгии тренер сделал пять замен, и четыре из них связаны с травмами или дисквалификациями — Сидибе и Йоветич получили повреждения, Раджи не мог играть из-за удаления, а вратарь Бенальо выздоровел за день до матча (в предыдущей встрече ворота «Монако» защищал четвертый голкипер). Кроме того, Анри поменял схему — вместо 3−4−3 он выбрал 4−3−2−1.

Прямо перед стартовым свистком Анри пришлось сделать еще одну экстренную замену — один из моторов команды Шадли травмировался на разминке, и вместо него в основу был включен Баррека. Бельгиец стал 13-м футболистом в лазарете «Монако» — из них можно было бы слепить мощную команду с качественным вратарем Субашичем и бомбардиром Фалькао.

Из-за этой перестановки команде пришлось подправить расстановку — Баррека вышел на левый фланг обороны, а оттуда выше переместился Аолу. Роль Головина же не изменилась: он, как и в матчах с «Брюгге» и «Страсбуром», был отряжен патрулировать правую бровку.

Главный по угловым

Но есть еще одна вещь, которая напрямую повлияла на россиянина. В двух предыдущих встречах при Анри Шадли подавал абсолютно все угловые, однако теперь этим бременем наделили нашего полузащитника. В первом тайме Головин подал четыре угловых, однако ни один из них прямой угрозы воротам «Дижона» не нес.

Зато в позиционной игре хавбек действовал остро. На 15-й минуте Головин влетел в штрафную и отправил мяч низом в дальний угол. Если бы ворота располагались сантиметров на 30 левее, то это был бы первый гол хавбека во Франции. Но в матче с «Дижоном» забил не он, а защитник Хенрикс — интересно, что 21-летний немец за три сезона в родном «Байере» ни разу не забил, а в чемпионате Франции отличился уже в седьмой игре.

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Почти последние

«Дижон», как и «Монако», перед туром болтался в хвосте таблицы и в семи осенних матчах забил только два гола (один из них с пенальти). Но визит в Монте-Карло превратил аутсайдера в середняка — до перерыва «Дижон» сравнял счет после очередного выхода один на один, а на исходе часа вышел вперед.

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В атаке, кажется, что-то пытался создать один только Головин. Россиянин раздавал различные передачи, в штрафную, но либо партнеры теряли мяч после получения паса, либо ужасно обрабатывали его, либо залезали в офсайд. Отчаявшись, Головин даже попытался соорудить гол в одиночку — в одном из моментов при прессинге хавбек выдернулся со своей позиции и заставил голкипера ошибиться. Жаль только, мяч отскочил не в ворота, а в аут.

«Дижон» не боялся хозяев и продолжал лезть в атаку даже при счете 2:1 в свою пользу. Но «Монако» все-таки забил: подачу со «стандарта» вышедшего на замену Траоре поймал капитан Глик и, как выяснилось, принес хозяевам ничью.

«Монако» еще повезло. В параллельном матче «Генгам» долгое время выигрывал у «Страсбура», но в концовке пропустил. Это значит, что команда из княжества все-таки не упала на последнее место, и «Генгам» остался ниже. Но разве это успокаивает Головина?

Монако 2:2
Первый тайм: 1:1
Дижон
27.10.2018, 21:00 основной раунд: 11-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Оливье Далль'Ольо
Голы
29′ Беньямин Хенрикс 39
78′ Камиль Глик 25
  Микаэль Альфонс 33′
8 Мехди Абед 57′
Составы
Диего Бенальо 16
Беньямин Хенрикс 39
Антонио Баррека 3
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Юссеф Аит Беннассер 15
81′ Александр Головин 17
Софьян Диоп 36
Мусса Силла 34
55′ Жан-Эд Аолу 4
Жудилсон Мамаду Пеле 28
54′ 72′ Юри Тилеманс 8
Адама Траоре 11
1 Рунар Алекс Рунарссон
2 Микаэль Альфонс
19 Валентен Розье
6 Лоран Симан
24 Весли Лотоа
10 Наим Слити
20 Ромен Амальфитано
12 Энцо Луаодис 51′
15 Флоран Бальмон 64′
14 Жордан Марье 90′
8 Мехди Абед 70′
11 Жулиу Тавареш 90+2′
29 Бенжамен Жанно 83′
18 Седрик Ямбере
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
6 Угловые 4
15 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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