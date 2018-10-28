«Монако» вязнет на дне. Куда попал Головин?
В матче 11-го тура чемпионата Франции «Дижон» и «Монако» не выявили победителя (2:2). Безвыигрышная серия команды из княжества достигла 13 встреч.
В матче 11-го тура чемпионата Франции «Дижон» и «Монако» не выявили победителя (2:2). Безвыигрышная серия команды из княжества достигла 13 встреч.
Жители
И даже такое событие, как первый домашний матч Тьерри Анри в качестве главного тренера команды, не растормошил местную публику. Что совсем не удивительно — вряд ли многочисленным бизнесменам из других стран интересен футбол и лично бывший нападающий «Монако» и «Арсенала».
Конечно, дело не только в населении
Прямо перед стартовым свистком Анри пришлось сделать еще одну экстренную замену — один из моторов команды Шадли травмировался на разминке, и вместо него в основу был включен Баррека. Бельгиец стал 13-м футболистом в лазарете «Монако» — из них можно было бы слепить мощную команду с качественным вратарем Субашичем и бомбардиром Фалькао.
Но есть еще одна вещь, которая напрямую повлияла на россиянина. В двух предыдущих встречах при Анри Шадли подавал абсолютно все угловые, однако теперь этим бременем наделили нашего полузащитника. В первом тайме Головин подал четыре угловых, однако ни один из них прямой угрозы воротам «Дижона» не нес.
Зато в позиционной игре хавбек действовал остро. На 15-й минуте Головин влетел в штрафную и отправил мяч низом в дальний угол. Если бы ворота располагались сантиметров на 30 левее, то это был бы первый гол хавбека во Франции. Но в матче с «Дижоном» забил не он, а защитник Хенрикс — интересно, что 21-летний немец за три сезона в родном «Байере» ни разу не забил, а в чемпионате Франции отличился уже в седьмой игре.
«Дижон», как и «Монако», перед туром болтался в хвосте таблицы и в семи осенних матчах забил только два гола (один из них с пенальти). Но визит в
В атаке, кажется,
«Дижон» не боялся хозяев и продолжал лезть в атаку даже при счете 2:1 в свою пользу. Но «Монако»
«Монако» еще повезло. В параллельном матче «Генгам» долгое время выигрывал у «Страсбура», но в концовке пропустил. Это значит, что команда из княжества
|Тьерри Анри
|Оливье Далль'Ольо
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)