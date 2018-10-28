«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел на первое место в Примере

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Субботняя игра в Мадриде завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забили Диего Годин (45-я минута) и Филипе Луис (60).

«Атлетико» набрал 19 очков и возглавил турнирную таблицу, но у идущей следом «Барселоны» 18 баллов и одна игра в запасе.