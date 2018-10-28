«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел на первое место в Примере
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» на своем поле обыграли «Реал Сосьедад» в десятом туре чемпионата Испании.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» на своем поле обыграли «Реал Сосьедад» в десятом туре чемпионата Испании.
Субботняя игра в Мадриде завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забили Диего Годин (45-я минута) и Филипе Луис (60).
«Атлетико» набрал 19 очков и возглавил турнирную таблицу, но у идущей следом «Барселоны» 18 баллов и одна игра в запасе.
Следующий матч «Атлетико» проведет 3 ноября на выезде против «Леганеса». «Реал Сосьедад» днем позже примет «Севилью».
|Атлетико
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Реал Сосьедад
|Диего Симеоне
|Асьер Гаритано
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|0
|10
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)