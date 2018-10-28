«Барселона» и «Реал» впервые за 11 лет сыграют между собой без Месси и Роналду

Источник: AP 2018

За последние 10 лет «эль класико» неизменно было связано с противостоянием Месси и Роналду. Оба игрока в последний раз не выходили друг против друга 23 декабря 2007 года, когда «Реал» победил со счетом 1:0. Тогда аргентинец не играл за каталонцев из-за травмы, а португалец еще выступал за английский «Манчестер Юнайтед».

С тех пор Роналду и Месси выходили на поле в очной встрече в 30 матчах из 32-х. Две игры из них пропускал португалец: финал Кубка Испании сезона-2013/2014 (2:1) из- за травмы и ответный матч за Суперкубок страны 2017 года (2:0) из-за дисквалификации. «Барселона» с Месси праздновала победу в 14 матчах, «Реал» с Роналду — в восьми, еще в восьми играх была ничья. «Реал» не может победить «Барселону» в чемпионате Испании на протяжении последних четырех матчей, но сумел выиграть в этом турнире в последний раз именно на поле соперника в апреле 2016 года (2:1).

В июле этого года Роналду перешел в «Ювентус», подписав с итальянским клубом четырехлетний контракт. Месси же не сыграет в предстоящем «эль класико», получив 20 октября травму руки в матче предыдущего тура чемпионата страны с «Севильей» (4:2). Форвард пропустит из-за этого три недели.

«Барселона» может приблизить тренера «Реала» к отставке

Действующий чемпион Испании потерпел одно поражение, еще в двух матчах сыграл вничью, из-за чего его лидерство в нынешнем турнире является по сути номинальным — «Барселона» опережает «Эспаньол» только по дополнительным показателям, имея игру в запасе. Без Месси каталонцы обыграли на неделе в Лиге чемпионов итальянский «Интер» (2:0), показав, что могут восполнить его потерю.

Намного тяжелее сейчас «Королевскому клубу», занимающему в чемпионате восьмое место. Только во вторник команда Хулена Лопетеги благодаря победе в Лиге чемпионов над чешской «Викторией» (2:1) прервала пятиматчевую безвыигрышную серию, в ходе которой потерпела три поражения подряд, включая от ЦСКА в Лиге чемпионов (0:1). При этом примерно в течение месяца мадридцы не могли вообще забить, прервав безголевую серию лишь в проигранном матче с «Леванте» (1:2) 20 октября.

Проблемы «Реала» можно связать с тем, что клубу не удалось найти полноценную замену Роналду. Повлияли и травмы на старте сезона полузащитников Иско, Гарета Бэйла, защитника Марсело и форварда Карима Бензема. Близок к отставке главный тренер Хулен Лопетеги — тема его возможного ухода муссируется с конца прошлой недели. И возможное поражение «Реала» в воскресенье станет новым поводом для разговоров об этом.

«Реал» сейчас переживает спад, но все команды имеют взлеты и падения. У мадридского клуба достаточно ресурсов, чтобы преодолеть этот негатив. Мы должны смотреть на себя и стараться победить, — приводит слова о сопернике по «эль класико» наставника «Барселоны» Эрнесто Вальверде, который также напомнил, что «эль класико» существовало еще и до противостояния Месси с Роналду.

Сам Лопетеги сказал о том, что «Реалу» нужно будет хорошо сыграть в обороне, намекая на то, что его команда может сыграть вторым номером.