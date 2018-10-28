Разбился вертолет владельца «Лестера». Подробности

В Англии случилось ЧП: у стадиона «Кинг Пауэр» потерпел крушение вертолет. Вероятно, есть погибшие. Что произошло.

После матча 10-го тура премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) с газона стадиона «Кинг Пауэр» взлетел вертолет, принадлежащий владельцу «лис» Вишаю Шривадданапрабхе. Он перелетел через стадион, а затем рухнул на парковке рядом с ним. Как сообщает BBC, пилот потерял управление, в результате чего вертолет разбился. На месте крушения возник пожар, туда сразу же направились пожарные и служба спасения.

Взлет судна с поля был запечатлен во время послематчевой программы BTSport.

Кто был внутри

Информация о погибших пока не подтверждена, но известно, что Вишай после каждого домашнего матча «Лестера» улетал с арены на своем вертолете. Несколько лет назад это удивляло многих в Англии, но со временем все к этому привыкли.

Репортер SkySports Роб Дорсетт, находившийся на стадионе во время авиакатастрофы, опросил свидетелей. По их словам, через час после окончания матча над ареной традиционно появился вертолет, опустился на поле, снова взлетел и упал на парковке в паре сотен метров от стадиона. Есть информация, что у вертолета возникла проблема с хвостовым винтом.

Кто такой владелец «Лестера»