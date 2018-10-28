Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.10
Атлетико2
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
27.10
Торино1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
27.10
Амьен1
Нант2
Футбол. Зарубежный
27.10
Генгам1
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
27.10
Лилль1
Кан0
Футбол. Зарубежный
27.10
Монако2
Дижон2
Футбол. Зарубежный
27.10
Тулуза0
Монпелье3
Футбол. Зарубежный
27.10
Лестер1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
27.10
Хоффенхайм4
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
27.10
Сельта4
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
27.10
Леванте2
Леганес0
Футбол. Премьер-лига
27.10
Ростов1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
27.10
Эмполи1
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
27.10
Анже1
Лион2
Футбол. Зарубежный
27.10
Атлетик0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
27.10
Брайтон & Хоув1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
27.10
Фулхэм0
Борнмут3
Футбол. Зарубежный
27.10
Ливерпуль4
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
27.10
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
27.10
Уотфорд3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
27.10
Заря Лг0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
27.10
Арсенал К0
Шахтер Д3
Футбол. Премьер-лига
27.10
Арсенал Т2
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
27.10
Боруссия Д2
Герта2
Футбол. Зарубежный
27.10
Ганновер-961
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
27.10
Майнц1
Бавария2
Футбол. Зарубежный
27.10
Фортуна Д0
Вольфсбург3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Сочи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Томь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей
Локомотив
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Бетис
Футбол. Зарубежный
27.10
Аталанта3
Парма0
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло
Болонья
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Тамбов
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од
Карпаты
Футбол. Премьер-лига
27.10
Урал1
Уфа1
Футбол. Зарубежный
27.10
Десна2
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
27.10
Жирона2
Райо Вальекано1
Все события
Фоторепортажи
7Фарфан: взлеты и падения
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
03:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Разбился вертолет владельца «Лестера». Подробности

В Англии случилось ЧП.

Наверх

В Англии случилось ЧП: у стадиона «Кинг Пауэр» потерпел крушение вертолет. Вероятно, есть погибшие. Что произошло.

После матча 10-го тура премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) с газона стадиона «Кинг Пауэр» взлетел вертолет, принадлежащий владельцу «лис» Вишаю Шривадданапрабхе. Он перелетел через стадион, а затем рухнул на парковке рядом с ним. Как сообщает BBC, пилот потерял управление, в результате чего вертолет разбился. На месте крушения возник пожар, туда сразу же направились пожарные и служба спасения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Взлет судна с поля был запечатлен во время послематчевой программы BTSport.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто был внутри

Информация о погибших пока не подтверждена, но известно, что Вишай после каждого домашнего матча «Лестера» улетал с арены на своем вертолете. Несколько лет назад это удивляло многих в Англии, но со временем все к этому привыкли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Репортер SkySports Роб Дорсетт, находившийся на стадионе во время авиакатастрофы, опросил свидетелей. По их словам, через час после окончания матча над ареной традиционно появился вертолет, опустился на поле, снова взлетел и упал на парковке в паре сотен метров от стадиона. Есть информация, что у вертолета возникла проблема с хвостовым винтом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто такой владелец «Лестера»

Вишай Шривадданапрабха — тайский бизнесмен, владелец сети магазинов беспошлинной торговли «Кинг Пауэр» (это название носит и стадион «Лестера»), его состояние оценивается в 4,9 миллиарда долларов. Он приобрел клуб зимой 2011 года. При нем английская команда стала чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Как сообщает Sky, по окончании каждого матча вертолет Вишая обычно забирал около 20 представителей руководства «Лестера».

Лестер 1:1
Первый тайм: 0:1
Вест Хэм Юнайтед
27.10.2018, 19:30 основной раунд: 10-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Клод Пюэль Мануэль Пеллегрини
Голы
89′ Уилфред Ндиди (Д. Грэй) 25
4 Фабиан Бальбуэна 30′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Бен Чилвелл 3
Гарри Магуайр 15
Джеймс Мэддисон 10
Марк Олбрайтон 11
Дэниел Амарти 18
Висенте де ла Фуэнте Иборра 21
Уилфред Ндиди 25
47′ 80′ Чаглар Сеюнджю 4
Синдзи Окадзаки 20
61′ Келечи Ихеаначо 8
Демарэй Грэй 7
45′ Рашид Геззаль 31
Джейми Варди 9
1 Лукаш Фабяньски
4 Фабиан Бальбуэна
5 Пабло Сабалета 85′
23 Исса Диоп
26 Артур Масуаку
41 Деклан Райс
16 Марк Нобл 38′
11 Роберт Снодграсс
8 Перейра Гомес Фелипе Андерсон 81′
21 Анджело Огбонна
17 Хавьер Эрнандес 61′
30 Майкл Антонио
45 Грэди Диангана 75′
3 Аарон Крессуэлл
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
21 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 3
8 Угловые 0
17 Фолы 5
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
«Барселона» и «Реал» сыграют между собой без Месси и Роналду
«Арсенал» — «Оренбург»: ничья и «удар скорпиона» в Туле
Дубль Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в сезоне
Экс-баскетболист сборной РФ составит компанию Кокорину и Мамаеву
Топ-клубы намерены остановить рост зарплат футболистов
«Ливерпуль» разгромил «Кардифф Сити» благодаря дублю Мане
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь