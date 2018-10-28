В Британии разбился вертолет владельца ФК «Лестер»

Источник: AP 2018

Пока неизвестно, находился ли владелец футбольного клуба в вертолете в момент аварии.

Репортер издания Sky Sports News Роб Дорсетт рассказал, что вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку, находящуюся в нескольких сотнях метров от стадиона King Power.