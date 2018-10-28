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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

В Британии разбился вертолет владельца ФК «Лестер»

Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи разбился сразу после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм». Об этом сообщает BBC News.

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Источник: AP 2018

Пока неизвестно, находился ли владелец футбольного клуба в вертолете в момент аварии.

Репортер издания Sky Sports News Роб Дорсетт рассказал, что вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку, находящуюся в нескольких сотнях метров от стадиона King Power.

Один из свидетелей происшествия рассказал, что у вертолета отказал хвостовой винт, и он начал вертеться вокруг собственной оси. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Тайский миллиардер разбился на вертолете сразу после футбольного матча
Во время загрузки произошла ошибка.
06:57 (мск)© Ньюстюб
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