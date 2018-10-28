В Британии разбился вертолет владельца ФК «Лестер»
Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи разбился сразу после матча Английской
Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи разбился сразу после матча Английской
Пока неизвестно, находился ли владелец футбольного клуба в вертолете в момент аварии.
Репортер издания Sky Sports News Роб Дорсетт рассказал, что вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку, находящуюся в нескольких сотнях метров от стадиона King Power.
Один из свидетелей происшествия рассказал, что у вертолета отказал хвостовой винт, и он начал вертеться вокруг собственной оси. Информации о погибших или пострадавших пока нет.