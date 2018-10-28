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03:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Бенфика» проиграла в чемпионате Португалии, уступив «Белененсишу»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Футболисты «Бенфики» потерпели первое поражение в чемпионате Португалии, проиграв на выезде «Белененсишу» в матче восьмого тура.

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Лиссабонское дерби, прошедшее в субботу на стадионе «Белененсиша», завершилось победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забили Эдуардо (36-я минута, с пенальти) и Альхассан Кейта (42). На 32-й минуте полузащитник «Бенфики» Эдуардо Сальвио не смог реализовать пенальти.

«Бенфика» потерпела первое поражение в текущем чемпионате и с 17 очками опустилась на второе место. Лидирует «Брага», в активе которой на один балл больше. «Белененсиш» с 10 очками идет восьмым.

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