«Бенфика» проиграла в чемпионате Португалии, уступив «Белененсишу»

Лиссабонское дерби, прошедшее в субботу на стадионе «Белененсиша», завершилось победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забили Эдуардо (36-я минута, с пенальти) и Альхассан Кейта (42). На 32-й минуте полузащитник «Бенфики» Эдуардо Сальвио не смог реализовать пенальти.

«Бенфика» потерпела первое поражение в текущем чемпионате и с 17 очками опустилась на второе место. Лидирует «Брага», в активе которой на один балл больше. «Белененсиш» с 10 очками идет восьмым.