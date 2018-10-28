Минское «Динамо» примет брестчан в матче 26-го тура чемпионата Беларуси

Перед игрой, которая начнется в 17.00 на столичном стадионе «Динамо», для болельщиков подготовлена масштабная развлекательная программа. Гостей арены ждет уникальная встреча с Эдуардом Малофеевым, мини-турнир по футболу для детей 6−12 лет, выступление белорусской группы Martin S и многое другое.