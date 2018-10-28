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12:45 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» примет брестчан в матче 26-го тура чемпионата Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» примут брестских одноклубников в центральном матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Перед игрой, которая начнется в 17.00 на столичном стадионе «Динамо», для болельщиков подготовлена масштабная развлекательная программа. Гостей арены ждет уникальная встреча с Эдуардом Малофеевым, мини-турнир по футболу для детей 6−12 лет, выступление белорусской группы Martin S и многое другое.

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Лидер первенства борисовский БАТЭ сыграет сегодня в гостях у «Гомеля», а жодинское «Торпедо-БелАЗ» примет на своем поле солигорский «Шахтер».

Результаты других встреч 26-го тура: «Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 0:3, «Днепр» (Могилев) — «Слуцк» — 2:0, «Торпедо» (Минск) — «Витебск» — 0:1, «Городея» — «Смолевичи» — 4:1, «Неман» (Гродно) — «Луч» (Минск) — 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 60 очков (24 матча), «Витебск» — 53 (25), «Шахтер» — 51 (24), «Динамо» (Минск) — 49 (24), «Динамо» (Брест) — 44 (24), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (24).

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