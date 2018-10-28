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12:09 (мск), источник: Vesti.kz

Раскрыты личности устроивших пьяный дебош в поезде «футболистов»

Федерация футбола (КФФ) выступила с официальным заявлением по поводу видео, на котором якобы футболисты одного из казахстанских клубов устроили пьяный дебош, сообщают Vesti.kz.

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Видео, снятое очевидцами и распространяющееся в сети, было сделано в поезде Алматы — Астана. По официальным данным, попавшие в кадр пассажиры распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников, а также повредили купе. Среди распространившейся в интернете информации обозначалось, что дебоширы являются футболистами.

«В средствах массовой информации появилось видео с участием молодых людей, нарушавших правила общественного порядка в поезде Алматы — Астана 4 октября текущего года.

Казахстанская Федерация футбола официально уведомляет, что данные лица являются болельщиками одного из футбольных клубов и направлялись в г. Караганду на мероприятие личного характера. Профессиональными футболистами не являются", — говорится в официальном сообщении КФФ.

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