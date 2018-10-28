Раскрыты личности устроивших пьяный дебош в поезде «футболистов»
Федерация футбола (КФФ) выступила с официальным заявлением по поводу видео, на котором якобы футболисты одного из казахстанских клубов устроили пьяный дебош, сообщают Vesti.kz.
Федерация футбола (КФФ) выступила с официальным заявлением по поводу видео, на котором якобы футболисты одного из казахстанских клубов устроили пьяный дебош, сообщают Vesti.kz.
Видео, снятое очевидцами и распространяющееся в сети, было сделано в поезде Алматы — Астана. По официальным данным, попавшие в кадр пассажиры распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников, а также повредили купе. Среди распространившейся в интернете информации обозначалось, что дебоширы являются футболистами.
«В средствах массовой информации появилось видео с участием молодых людей, нарушавших правила общественного порядка в поезде Алматы — Астана 4 октября текущего года.
Казахстанская Федерация футбола официально уведомляет, что данные лица являются болельщиками одного из футбольных клубов и направлялись в г. Караганду на мероприятие личного характера. Профессиональными футболистами не являются", — говорится в официальном сообщении КФФ.