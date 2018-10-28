Раскрыты личности устроивших пьяный дебош в поезде «футболистов»

Видео, снятое очевидцами и распространяющееся в сети, было сделано в поезде Алматы — Астана. По официальным данным, попавшие в кадр пассажиры распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников, а также повредили купе. Среди распространившейся в интернете информации обозначалось, что дебоширы являются футболистами.