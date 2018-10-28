Появилось видео с пылающим вертолетом владельца клуба «Лестер»

Как уточняет РИА Новости, тайский миллиардер, которому принадлежал вертолет, в момент падения был на борту. Официально, однако, данные о погибших и пострадавших не сообщались.

Авария произошла в Британии, сразу после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм». Ранее стало известно, что вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и после каждого домашнего матча команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением, и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку, находящуюся в нескольких сотнях метров от стадиона King Power. Один из свидетелей происшествия рассказал, что у вертолета отказал хвостовой винт, и он начал вертеться вокруг собственной оси.