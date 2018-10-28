Появилось видео с пылающим вертолетом владельца клуба «Лестер»
В сети показали видео, на котором запечатлен горящий вертолет владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи.
В сети показали видео, на котором запечатлен горящий вертолет владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи.
Ролик опубликован
Как уточняет РИА Новости, тайский миллиардер, которому принадлежал вертолет, в момент падения был на борту. Официально, однако, данные о погибших и пострадавших не сообщались.
Авария произошла в Британии, сразу после матча Английской