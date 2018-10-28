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14:32 (мск), источник: ТАСС

«Лестер» намерен перенести матч с «Саутгемптоном» из-за крушения вертолета владельца клуба

ТАСС, 28 октября. Футбольный клуб «Лестер» отменил воскресную тренировку и планирует перенести матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за крушения вертолета владельца команды. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

Встреча между «Лестером» и «Саутгемптоном» запланирована на 30 октября. Как сообщает издание, футболисты «Лестера» должны были принять участие в легкой восстановительной тренировке, но им сказали остаться дома.

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В субботу вечером вертолет с владельцем «Лестера» Вичаем Сриваддханапрабху на борту потерпел крушение на парковке возле домашнего стадиона команды после матча чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:1). Пассажирами вертолета также были дочь миллиардера и двое пилотов, личность пятого пассажира устанавливается. Официальное заявление клуб планирует опубликовать в воскресенье. Как сообщило французское издание Nice-matin, главного тренера команды Клода Пюэля на борту вертолета не было.

Ранее было объявлено о переносе матча чемпионата Англии среди женских команд между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед».

Сриваддханапрабха владеет «Лестером» с 2011 года. В 2016 году клуб впервые в истории стал чемпионом Англии.

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