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14:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Наполовину одетый футболист вышел в эфир телеканала

Нападающий голландского «Де Графсхап» Фурджель Нарсинг вышел на интервью завернутым в полотенце поверх пояса, в пиджаке и рубашке. Видеозапись в Twitter опубликовал телеканал Fox Sports.

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Футболист задержался в душе после матча с «Эксельсиором». В зоне для интервью его в это время ждал журналист Лео Олденбюргер. Нарсинг подошел к нему не до конца одетый.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой «Де Графсхапа» со счетом 4:1. На счету Нарсинга один гол. Этот мяч стал для него первым в сезоне-2018/2019.

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