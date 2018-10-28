«Астана» дважды попала в перекладину и проиграла первый матч в статусе пятикратного чемпиона

Игра проходила сегодня, 28 октября, в Костанае и завершилась со счетом 1:0.

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Победный гол «Тобола» на 59-й минуте забил полузащитник Азат Нургалиев, который выступал за «Астану» во второй половине 2016 года.

В прошедшем матче «Астана» по разу в каждом из таймов попадала в перекладину, а «Тобол» — один раз в первой половине.

Для «Астаны» этот матч стал первым в статусе пятикратного чемпиона Казахстана. Очередной титул столичный клуб завоевал вчера, 28 октября, после поражения «Кайрата» от «Иртыша» (0:1).

На данный момент у «Астаны» — 71 очко в активе. Идущий вторым «Кайрат» имеет 61 балл и уже гарантировал себе серебряные медали, а «Тобол» с 50 баллами официально стал бронзовым призером.