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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» дважды попала в перекладину и проиграла первый матч в статусе пятикратного чемпиона

Футболисты «Тобола» обыграли «Астану» в домашнем матче 31-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 28 октября, в Костанае и завершилась со счетом 1:0.

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Победный гол «Тобола» на 59-й минуте забил полузащитник Азат Нургалиев, который выступал за «Астану» во второй половине 2016 года.

В прошедшем матче «Астана» по разу в каждом из таймов попадала в перекладину, а «Тобол» — один раз в первой половине.

Для «Астаны» этот матч стал первым в статусе пятикратного чемпиона Казахстана. Очередной титул столичный клуб завоевал вчера, 28 октября, после поражения «Кайрата» от «Иртыша» (0:1).

На данный момент у «Астаны» — 71 очко в активе. Идущий вторым «Кайрат» имеет 61 балл и уже гарантировал себе серебряные медали, а «Тобол» с 50 баллами официально стал бронзовым призером.

Для «Астаны» матч против «Тобола» стал вторым на этой неделе. В ночь с 24 на 25 октября столичный клуб в Чехии сыграл вничью с «Яблонцем» (1:1) и сохранил лидерство в группе К Лиги Европы.

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