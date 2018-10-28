Определились все призеры чемпионата Казахстана по футболу и три из четырех участников еврокубков
За два тура до завершения определились все призеры чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
За два тура до завершения определились все призеры чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Победителем премьер-лиги-2018 стала «Астана», у которой на данный момент 71 очко. Столичный клуб стал первым в истории клубом, который пять сезонов подряд становился чемпионом Казахстана, а по количеству чемпионских титулов сравнялся с «Иртышом» и «Актобе».
Серебряные медали в четвертый раз подряд завоевал «Кайрат», у которого сейчас в активе 61 очко. Алматинский клуб последний раз был чемпионом страны в 2004 году.
Бронзовым призером КПЛ-2018 стал «Тобол». После победы над «Астаной» (1:0) у костанайского клуба стало 50 очков, а идущий четвертым с 42 баллами «Актобе» потерял шансы догнать конкурента — при этом «красно-белые» по ходу сезона лишились шести очков
Таким образом, «Астана» летом 2019 года снова представит Казахстан в Лиге чемпионов, а «Кайрат» и «Тобол» стартуют в квалификации Лиги Европы.
На данный момент неизвестен последний обладатель путевки в ЛЕ. Им может стать «Атырау» в случае победы над «Кайратом» в финале Кубка Казахстана, который пройдет 24 ноября в Шымкенте. Если алматинский клуб снова выиграет Кубок, то место в ЛЕ достанется команде, финишировавшей четвертой в КПЛ.
Добавим, что «Астане», «Кайрату», «Кызыл-Жар СК» и «Шахтеру» осталось провести до конца КПЛ три матча, а остальным восьми участникам — по две игры.