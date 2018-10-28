Определились все призеры чемпионата Казахстана по футболу и три из четырех участников еврокубков

Победителем премьер-лиги-2018 стала «Астана», у которой на данный момент 71 очко. Столичный клуб стал первым в истории клубом, который пять сезонов подряд становился чемпионом Казахстана, а по количеству чемпионских титулов сравнялся с «Иртышом» и «Актобе».

Серебряные медали в четвертый раз подряд завоевал «Кайрат», у которого сейчас в активе 61 очко. Алматинский клуб последний раз был чемпионом страны в 2004 году.

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Бронзовым призером КПЛ-2018 стал «Тобол». После победы над «Астаной» (1:0) у костанайского клуба стало 50 очков, а идущий четвертым с 42 баллами «Актобе» потерял шансы догнать конкурента — при этом «красно-белые» по ходу сезона лишились шести очков из-за долгов перед бывшим игроком Данило Неко. Для «Тобола» эта медаль стала первой в КПЛ с 2010 года — в тот сезон костанайцы выиграли первое и пока единственное «золото».

Таким образом, «Астана» летом 2019 года снова представит Казахстан в Лиге чемпионов, а «Кайрат» и «Тобол» стартуют в квалификации Лиги Европы.

На данный момент неизвестен последний обладатель путевки в ЛЕ. Им может стать «Атырау» в случае победы над «Кайратом» в финале Кубка Казахстана, который пройдет 24 ноября в Шымкенте. Если алматинский клуб снова выиграет Кубок, то место в ЛЕ достанется команде, финишировавшей четвертой в КПЛ.