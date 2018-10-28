Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Львов
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг0
Шальке-040
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел1
Луч0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-20
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика1
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Армавир1
Краснодар-22
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ренн0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли0
Челси2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас1
Арсенал2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат0
Динамо0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Авангард К3
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки3
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород0
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
15:30
Нюрнберг1
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор1
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од0
Карпаты5
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло2
Болонья2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-21
Томь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Локомотив3
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе2
Бетис0
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Севилья
Уэска
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
7Фарфан: взлеты и падения
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
16:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Бетис» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Испании

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Хетафе» одержал победу над «Бетисом» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Хетафе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Хорхе Молина (60-я минута), Димитри Фулкье (62).

«Бетис», потерпевший третье поражение подряд, имеет в своем активе 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице, «Хетафе» (15 баллов) располагается на восьмой строчке.

Хетафе 2:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
28.10.2018, 14:00 основной раунд: 10-й тур Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас Солар Кике Сетьен
Голы
60′ Видаль Хорхе Молина 19
62′ Димитри Фулькье 24
Составы
Давид Сория 13
Даконам Джене 2
Виторину Габриэл Антунеш 3
Леандро Кабрера 6
39′ Дамиан Суарес 22
Димитри Фулькье 24
Мауро Арамбарри 18
Неманья Максимович 20
71′ Родригес Анхель 9
Хайме Мата 7
84′ Амат Ндиай 11
Себастьян Кристофоро 15
89′ Видаль Хорхе Молина 19
Роберт Ибаньес 17
1 Васкес Хоэль Роблес
5 Марк Бартра
19 Антонио Барраган 90′
20 Хуниор Фирпо
23 Аисса Манди
14 Виллиам Карвалью
21 Джовани Ло Сельсо 49′
9 Антонио Санабрия
16 Лорен Морон
12 Решел да Силва Жуниор Сидней 73′
11 Кристиан Тельо
10 Риад Будебуз 64′
6 Серхио Каналес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
6 Угловые 4
9 Фолы 14
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Хетафе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бетис
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кокорину и Мамаеву выдали мяч в СИЗО
Что показали записи камер наблюдения в метро Рима
«Худшее выступление в карьере»: Медведева разочаровала Канаду
Фернандеш принес «Локомотиву» победу в Красноярске
«Спартаку» в третий раз понадобился Карпин
«Двигатель замолчал»: последние мгновения президента «Лестера»
Свитолина стала победительницей Итогового турнира WTA
Букмекеры считают, что ЦСКА снова обыграет «Краснодар»
«Динамо» играет с «Ахматом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь