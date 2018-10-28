«Бетис» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Испании
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Хетафе» одержал победу над «Бетисом» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Хетафе» одержал победу над «Бетисом» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Хетафе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Хорхе Молина (60-я минута), Димитри Фулкье (62).
«Бетис», потерпевший третье поражение подряд, имеет в своем активе 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице, «Хетафе» (15 баллов) располагается на восьмой строчке.
|Пепе Бордалас
|Солар Кике Сетьен
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)