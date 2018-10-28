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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» раскритиковал поле «Тобола» и рассказал о пятом подряд чемпионстве

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Тобола» в гостевом матче 31-го тура казахстанской премьер-лиги.

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Игра в Костанае завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Этот результат обеспечил «Тоболу» бронзовые медали, а «Астана» в этой встрече играла уже в статусе пятикратного чемпиона, так как «Кайрат» днем ранее проиграл «Иртышу» (0:1) и лишился шансов отыграть отставание в десять очков.

— Мы еще вчера в Праге праздновали чемпионство, а сегодня уже предстояло сыграть в Костанае. Мы понимали, что будет очень тяжелый матч, плюс не самого лучшего качества поля, для обработки мяча необходимо было 10−15 секунд.

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Несмотря на это обе команды сыграли агрессивно, у нас были моменты забить, две перекладины, но к сожалению, не воспользовались своими шансами, за что в итоге нас наказали во втором тайме. Было видно, что не хватило эмоций, так как они были истрачены в матче в Чехии, плюс радость от чемпионства.

Всегда не приятно проигрывать, тем более у нас впереди матчи Лиги Европы и команда должна быть в тонусе, находиться на определенном уровне, не опускаться ниже. Ребята все это понимают. Также хочу поздравить «Тобол» с бронзовыми медалями, — сказал Бабаян, которого цитирует официальный сайт «Астаны».

— Вы сказали про поле, оно действительно было не очень хорошего качества?
— На таких полях невозможно играть в футбол! «Тобол» также мучается на этом поле.

Исход матча прокомментировал и главный тренер «Тобола» Марек Зуб. Поляка также спросили про состояние поля.

— Чемпионат Казахстана подходит к концу, и сегодняшний тур стал решающим в распределении медальных мест в таблице. Мы одержали важную победу, чтобы занять третье место.

Передо мной, когда я пришел в «Тобол’ставилась задача — выиграть бронзу, и мы выполнили ее. Я хотел бы поздравить весь город, футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба с завоеванием бронзовых медалей и поблагодарить всех, кто причастен к этой победе, — сказал Зуб.

— Тренер гостей раскритиковал состояние поля. Как вы оцените поле?
— Сегодня поле мешало обеим командам. Было много борьбы на поле, а вот игру, в которую могут играть «Астана» и «Тобол», поле показать не позволило.

Отметим, что «Астана» первой в истории казахстанского футбола выиграла пять подряд чемпионатов. По количеству золотых медалей столичный клуб сравнялся с «Актобе» и «Иртышу».

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Тренер "Астаны" раскритиковал поле "Тобола" и рассказал о пятом подряд чемпионстве
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