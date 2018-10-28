Мозырская «Славия» вернулась в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» спустя год вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» спустя год вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем матче 28-го тура соревнований команд первой лиги мозыряне разгромили гостей из «Лиды» со счетом 3:0 и обеспечили себе одну из двух путевок в элитный дивизион. Вторым повышение в классе, скорее всего, получит минский клуб «Энергетик-БГУ», которому в двух оставшихся турах нужно набрать лишь одно очко.
Из второй лиги в первую поднимутся брестский «Рух» и минские «Крумкачы», которые досрочно, за два тура до финиша турнира, стали недосягаемы для конкурентов.