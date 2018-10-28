Мозырская «Славия» вернулась в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси

В домашнем матче 28-го тура соревнований команд первой лиги мозыряне разгромили гостей из «Лиды» со счетом 3:0 и обеспечили себе одну из двух путевок в элитный дивизион. Вторым повышение в классе, скорее всего, получит минский клуб «Энергетик-БГУ», которому в двух оставшихся турах нужно набрать лишь одно очко.