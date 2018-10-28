ПФЛК поздравила «Тобол» с бронзовыми наградами КПЛ-2018

«В Костанае матч 31-го тура Премьер-лиги между «Тоболом» и «Астаной» завершился минимальной победой хозяев поля. Костанайский клуб досрочно обеспечил себе третье место в турнирной таблице и участие в квалификации Лиги Европы УЕФА 2019/20.