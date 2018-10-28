ПФЛК поздравила «Тобол» с бронзовыми наградами КПЛ-2018
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) поздравила костанайский «Тобол» и всех болельщиков клуба с завоеванием бронзовых медалей Чемпионата Казахстана сезона 2018 года.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) поздравила костанайский «Тобол» и всех болельщиков клуба с завоеванием бронзовых медалей Чемпионата Казахстана сезона 2018 года.
«В Костанае матч 31-го тура
ПФЛК желает футбольному клубу «Тобол» удачи на международной арене в следующем сезоне, — говорится на официальном сайте организации.