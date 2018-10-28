«Нюрнберг» упустил победу в матче бундеслиги с «Айнтрахтом» из Франкфурта
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Нюрнберг» разошелся миром с «Айнтрахтом» из Франкфурта в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Нюрнберг» разошелся миром с «Айнтрахтом» из Франкфурта в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Нюрнберге, завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 78-й минуте после точного удара Адама Зреляка, гости отыгрались благодаря голу Себастьена Алле (90+2).
|Нюрнберг
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Айнтрахт Ф
|Михаэль Келльнер
|Ади Хюттер
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роберт Шредер (Германия)