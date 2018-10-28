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18:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Нюрнберг» упустил победу в матче бундеслиги с «Айнтрахтом» из Франкфурта

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Нюрнберг» разошелся миром с «Айнтрахтом» из Франкфурта в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в Нюрнберге, завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 78-й минуте после точного удара Адама Зреляка, гости отыгрались благодаря голу Себастьена Алле (90+2).

Нюрнберг 1:1
Первый тайм: 0:0
Айнтрахт Ф
28.10.2018, 15:30 основной раунд: 9-й тур Max-Morlock-Stadion
Главные тренеры
Михаэль Келльнер Ади Хюттер
Голы
78′ Адам Зреляк (В. Мисидьян) 11
9 Себастьен Алле (Д. Да Коста) 90+2′
Составы
Кристиан Матения 26
Роберт Бауэр 8
Тим Лайбольд 23
Лукас Мюль 28
Георг Марграйттер 33
Ханно Беренс 18
85′ Симон Райн 38
Виргил Мисидьян 24
69′ Себастьян Керк 10
Федерико Паласиос Мартинес 21
88′ Юя Кубо 14
Патрик Эррас 29
76′ Терлес Кнелль 19
90+1′ Адам Зреляк 11
31 Кевин Трапп 88′
2 Эван Н`Дика 5′
19 Давид Анхель Абраам
24 Данни Да Коста
5 Желсон Фернандеш
10 Филип Костич
20 Макото Хасебе
8 Лука Йович
6 Джонатан де Гузман 81′
21 Марк Штендера
11 Мият Гачинович 68′
28 Аллан
4 Анте Ребич 69′ 57′
9 Себастьен Алле
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 2
8 Угловые 6
11 Фолы 15
2 Офсайды 2
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Главный судья Роберт Шредер (Германия)
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