«Арсенал» прервал семиматчевую победную серию в АПЛ, сыграв вничью с «Кристал Пэлас»
В матче десятого тура английской
В матче десятого тура английской
У хозяев поля дважды отличился Лука Миливоевич, реализовав пенальти на 45-й и 83-й минутах, а у гостей мячи забили Гранит Джака (51-я минута) и
Арсенал прервал семиматчевую победную серию в АПЛ и с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а Кристал Пэлас прервал серию из трех поражений и расположился на 14-й строчке, имея в активе восемь очков.
В следующем туре канониры 3 ноября примут Ливерпуль, а орлы на следующий день на выезде сыграют с Челси.
|Кристал Пэлас
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2:2
Первый тайм: 1:0
|Арсенал
|Рой Ходжсон
|Эмери Унаи
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)