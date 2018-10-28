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12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
18:56 (мск), источник: Советский спорт

«Арсенал» прервал семиматчевую победную серию в АПЛ, сыграв вничью с «Кристал Пэлас»

В матче десятого тура английской премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле в Лондоне сыграл вничью с Арсеналом 2:2.

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Источник: Reuters

У хозяев поля дважды отличился Лука Миливоевич, реализовав пенальти на 45-й и 83-й минутах, а у гостей мячи забили Гранит Джака (51-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (56).

Арсенал прервал семиматчевую победную серию в АПЛ и с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а Кристал Пэлас прервал серию из трех поражений и расположился на 14-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре канониры 3 ноября примут Ливерпуль, а орлы на следующий день на выезде сыграют с Челси.

Кристал Пэлас 2:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
28.10.2018, 16:30 основной раунд: 10-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Эмери Унаи
Голы
45+1′ Лука Миливоевич 4
83′ Лука Миливоевич 4
34 Гранит Джака 51′
14 Пьер-Эмерик Обамеянг 56′
Составы
Уэйн Хеннесси 13
Патрик ван Анхолт 3
Джеймс Томкинс 5
Мамаду Сако 12
Аарон Ван-Биссака 29
Лука Миливоевич 4
Эндрос Таунсенд 10
Вильфрид Заа 11
88′ Шейку Куяте 8
Джейсон Панчеон 42
61′ Джеймс Макартур 18
Макс Майер 7
8′ 64′ Джордан Айю 14
Александр Серлот 9
19 Бернд Лено
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
11 Лукас Торрейра
29 Маттео Гендузи 90+4′
34 Гранит Джака
9 Александр Ляказетт
17 Алекс Ивоби
2 Эктор Бельерин 45′
12 Штефан Лихтштайнер 79′
10 Месут Езил 68′
23 Дэнни Уэлбек
14 Пьер-Эмерик Обамеянг 78′
8 Аарон Рэмси
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
6 Угловые 4
10 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
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