«Арсенал» прервал семиматчевую победную серию в АПЛ, сыграв вничью с «Кристал Пэлас»

Источник: Reuters

У хозяев поля дважды отличился Лука Миливоевич, реализовав пенальти на 45-й и 83-й минутах, а у гостей мячи забили Гранит Джака (51-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (56).

Арсенал прервал семиматчевую победную серию в АПЛ и с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а Кристал Пэлас прервал серию из трех поражений и расположился на 14-й строчке, имея в активе восемь очков.