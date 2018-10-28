«Челси» на выезде разгромил «Бернли»
Футболисты «Челси» переиграли «Бернли» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.
Футболисты «Челси» переиграли «Бернли» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.
В составе лондонской команды отличились Альваро Мората, Росс Баркли и Виллиан.
После этой победы «Челси» набрал 24 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе восемь балов, занимает 14- е место.
В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас», а «Бернли» в гостях встретится с «Вест Хэмом».
|Шон Дайч
|Маурицио Сарри
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|24
|1
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)