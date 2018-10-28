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19:00 (мск), источник: Советский спорт

«Челси» на выезде разгромил «Бернли»

Футболисты «Челси» переиграли «Бернли» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.

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Источник: Reuters

В составе лондонской команды отличились Альваро Мората, Росс Баркли и Виллиан.

После этой победы «Челси» набрал 24 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе восемь балов, занимает 14- е место.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас», а «Бернли» в гостях встретится с «Вест Хэмом».

Бернли 0:4
Первый тайм: 0:1
Челси
28.10.2018, 16:30 основной раунд: 10-й тур Turf Moor
Главные тренеры
Шон Дайч Маурицио Сарри
Голы
29 Альваро Мората (Р. Баркли) 22′
8 Росс Баркли (Н. Канте) 57′
22 Виллиан (Р. Баркли) 62′
12 Рубен Лофтус-Чик 90+2′
Составы
Джо Харт 20
Мэттью Лоутон 2
Чарли Тэйлор 3
43′ Джеймс Тарковски 5
Бен Ми 6
61′ Роберт Брэйди 12
Стивен Дефур 16
64′ Йохан Гвюдмундссон 7
73′ Джек Корк 4
Эшли Уэствуд 18
48′ 65′ Джефф Хендрик 13
Эшли Барнс 10
59′ Сэм Воукс 9
Крис Вуд 11
1 Кепа Аррисабалага
2 Антонио Рюдигер
3 Маркос Алонсо
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз
7 Н`Голо Канте
8 Росс Баркли
22 Виллиан 45′
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 78′
4 Сеск Фабрегас
11 Родригес Педро 30′
12 Рубен Лофтус-Чик
29 Альваро Мората 74′ 43′
18 Оливье Жиру
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 24
1 Удары в створ 8
4 Угловые 4
14 Фолы 10
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
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