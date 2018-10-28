«Стандард» сыграл вничью с «Генком» в чемпионате Бельгии

Игра, состоявшаяся в Льеже в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. На гол Мбваны Саматты (84-я минута) хозяева ответили точным ударом Кристиана Луйиндамы (90+2).

В Лиге Европы «Стандард» в рамках группы J 25 октября обыграл на своем поле «Краснодар» со счетом 2:1. Ответная игра состоится 8 ноября в Краснодаре.