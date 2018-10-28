Минское «Динамо» сыграло вничью с брестчанами в чемпионате Беларуси

Игра на поле столичной динамовской арены прошла в равной борьбе. В середине первого тайма Луис Роша вывел хозяев вперед, а на 75-й минуте встречи лидер атак брестской дружины Павел Савицкий восстановил равновесие в счете — 1:1. Он возглавил список лучших бомбардиров первенства, забив 12 мячей.