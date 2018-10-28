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19:36 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сыграло вничью с брестчанами в чемпионате Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с брестскими одноклубниками в домашнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра на поле столичной динамовской арены прошла в равной борьбе. В середине первого тайма Луис Роша вывел хозяев вперед, а на 75-й минуте встречи лидер атак брестской дружины Павел Савицкий восстановил равновесие в счете — 1:1. Он возглавил список лучших бомбардиров первенства, забив 12 мячей.

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» на своем поле обыграло солигорский «Шахтер» 1:0.

Лидер турнира борисвский БАТЭ сыграет в гостях у «Городеи».

Результаты других встреч 26-го тура:

«Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 0:3, «Днепр» (Могилев) — «Слуцк» — 2:0, «Торпедо» (Минск) — «Витебск» — 0:1, «Городея» — «Смолевичи» — 4:1, «Неман» (Гродно) — «Луч» (Минск) — 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 60 очков (24 матча), «Витебск» — 53 (25), «Шахтер» — 51, (25), «Динамо» (Минск) — 50 (25), «Торпедо-БелАЗ» 46 (25), «Динамо» (Брест) — 45 (25).

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