«РБ Лейпциг» на своём поле сыграл вничью с «Шальке»
В матче 9-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал на своём поле «Шальке-04».
В матче 9-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал на своём поле «Шальке-04».
Встреча проходила на стадионе «Ред
Таким образом, команда из Лейпцига продлила серию без поражений в Бундеслиге до восьми матчей (четыре победы, четыре ничьи).
«РБ Лейпциг» (16 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Шальке-04» (7) — на 15-й строчке.
|РБ Лейпциг
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Шальке-04
|Ральф Рангник
|Доменико Тедеско
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|0
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)