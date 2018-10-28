«РБ Лейпциг» на своём поле сыграл вничью с «Шальке»

Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, команда из Лейпцига продлила серию без поражений в Бундеслиге до восьми матчей (четыре победы, четыре ничьи).