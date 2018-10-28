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19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» на своём поле сыграл вничью с «Шальке»

В матче 9-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал на своём поле «Шальке-04».

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Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, команда из Лейпцига продлила серию без поражений в Бундеслиге до восьми матчей (четыре победы, четыре ничьи).

«РБ Лейпциг» (16 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Шальке-04» (7) — на 15-й строчке.

РБ Лейпциг 0:0
Первый тайм: 0:0
Шальке-04
28.10.2018, 17:30 основной раунд: 9-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Ральф Рангник Доменико Тедеско
Составы
Петер Гулачи 1
Вилли Орбан 4
Дайот Упамекано 5
Норди Мукьеле 22
Марсель Хальстенберг 23
Марсель Забитцер 7
73′ Диего Демме 31
Юссуф Поульсен 9
68′ Штефан Ильзанкер 13
Кевин Кампль 44
42′ 80′ Конрад Ляймер 27
Арминду Брума 17
42′ 80′ Тимо Вернер 11
Жан-Кевин Огюстен 29
35 Александр Нюбель
5 Матия Настасич
26 Салиф Сане
2 Уэстон Маккенни 42′
8 Суат Сердар
10 Набиль Бенталеб
17 Бенжамен Стамбули
18 Даниэль Калиджури
3 Хамза Мендиль 57′ 47′
28 Алессандро Шепф
7 Марк Ут 85′
22 Штефен Скрцибски
36 Брель Эмболо 89′
19 Гвидо Бургшталлер
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 0
7 Угловые 4
12 Фолы 15
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
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