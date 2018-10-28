Соперник «Зенит» по ЛЕ «Копенгаген» переиграл «Орхус» в матче чемпионата Дании

Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Дании, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Роберт Сков (22-я и 52-я минуты), также отличились Николай Бойлисен (79) и Виктор Фишер (81). В составе «Орхуса» мячи забили Якоб Анкерсен (2) и Йенс Стаге (55).

«Копенгаген» лидирует в таблице чемпионата Дании, имея в активе 31 очко после 14 матчей.