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20:35 (мск), источник: Р-Спорт

Соперник «Зенит» по ЛЕ «Копенгаген» переиграл «Орхус» в матче чемпионата Дании

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Копенгаген», который является соперником петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы по футболу, обыграл дома «Орхус» в матче 14-го тура чемпионата Дании.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Дании, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Роберт Сков (22-я и 52-я минуты), также отличились Николай Бойлисен (79) и Виктор Фишер (81). В составе «Орхуса» мячи забили Якоб Анкерсен (2) и Йенс Стаге (55).

«Копенгаген» лидирует в таблице чемпионата Дании, имея в активе 31 очко после 14 матчей.

«Зенит» и «Копенгаген» выступают вместе с французским «Бордо» и чешской «Славией» в группе С Лиги Европы. Первый матч между «Копенгагеном» и «Зенитом» прошел в Дании 20 сентября (1:1), ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 29 ноября.

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